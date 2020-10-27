美駐聯合國大使批中國試圖控制聯合國　中方斥美「拿謊言當武器」

近日美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在《紐約郵報》發表文章批評中國試圖控制聯合國，並稱美國的所作所為不是退出多邊主義，而是維護多邊體系。對此，中國外交部在10月27日予以回應。

美國駐聯合國大使克拉夫特（中）。（Getty）

中國外交部發言人汪文斌表示，「克拉夫特的文章，再次反映了一些美國政客的無知和偏見。作為安理會常任理事國，聯合國第二大會費國和維和攤款國，中國始終堅定維護多邊主義，支持聯合國工作，捍衛聯合國憲章的宗旨和原則。習近平主席在出席聯合國成立75周年系列高級別會議時，再次宣布了一系列新的重大倡議和舉措，體現了中國支持多邊主義，促進國際和平與發展的擔當作為。美國自己不僅大搞單邊主義，還對別國同聯合國的合作指手畫腳，這完全是顛倒黑白，毫無道理。」

對於克拉夫特的言論，汪文斌強調三點：第一，各國的國際支援都是聯合國工作團隊不可分割的一部分。克拉夫特的指責毫無事實依據，是對所有國際職員的侮辱。聯合國秘書長發言人已就此作出了回應，表示古特雷斯（Antonio Guterres）秘書長同國際民航組織、國際電信聯盟的領導層合作良好，毫不懷疑其為聯合國利益工作。目前在聯合國系統共有2,531名美國籍的職員，包括19名副秘書長或助理秘書長，在所有的會員國當中，這個數字是高居第一位的。汪文斌反問道，「請問克拉夫特，這些美國際職員的操守是不是都經得起她這樣的質疑？」

第二，克拉夫特等美國政客在聯合國挑起大國對抗，干涉別國內政，這種做法完全不得人心。第三，克拉夫特借中國的新疆、香港、台灣等問題，干涉中國內政的說法，違反國際法和國際關係的基本準則。

汪文斌強調，「我們奉勸克拉夫特，首先搞清楚美國的國土範圍和自身的職責，不要拿無理當真理，拿謊言當武器，這解決不了美國自身面臨的問題，更不會讓美國更加偉大。」