美國軍工三巨頭遭華制裁　官媒：若制裁擴散將重創波音

針對美國對台軍售，中國外交部發言人趙立堅10月26日表示，將對參與軍售的洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）和雷神（Raytheon）等美國企業，及相關個人實體祭出制裁。 官媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」在10月27日刊文梳理了上述美國「軍工三巨頭」的背景，又分析了制裁的實效。

美國務院批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括導彈、感應器等：

文章稱，身為全球最大的軍火商的洛歇馬丁，是一家擁有100多年曆史的航空航天設備製造商。其產品遍布美國各軍種，同時被銷往全球各國。美軍現役的兩款第五代戰鬥機F-22A「猛禽」、F-35「閃電」，都出自該公司，美近期向台出售的F-16V「毒蛇」戰鬥機也是洛歇馬丁的產品。

波音公司的企業整體規模大於洛歇馬丁，但很大一部分是民航業務。總體而言，波音公司的業務分為四塊：民用飛機集團，防務、空間與安全集團，全球服務集團，波音金融。這次被中國制裁的是防務集團。波音公司的防務業務稍遜於其民航業務，但其防務集團仍是全球最大的軍火商之一。美對台軍售中最有威脅性的進攻型武器，正是波音公司的「斯拉姆-ER」戰區外精確打擊巡航導彈，該導彈射程300餘公里，打擊精度較高。

雷神公司是美國第三大軍火商，其產品在美軍中應用廣泛。美國空軍戰鬥機掛載的導彈、機載雷達和航電設備，很多都是雷神公司的產品，比如F-15系列、F/A-18大黃蜂、F-22A戰鬥機的雷達。在1991年海灣戰爭中大出風頭的「戰斧」式巡航導彈、「愛國者」系列防空導彈，都是雷神公司的經典產品。

文章稱，上述被制裁企業背景細節表明，中國針對「美對台軍售」的制裁行為很明確。那麼，對上述美國企業的制裁有用嗎？若前述軍火商與中國完全沒交集，制裁效果必定有限。但實際上，中國市場體量巨大，美國軍火商或多或少都有涉足。

波音公司在華業務規模最大，絕大多數集中在民用航空和全球服務領域，波音防務與中國大陸沒有直接業務合作，但它與民航部門往來密切。因此外界都在觀察：制裁會否波及波音民用航空領域。

雷神公司在對台軍售上走得太遠，曾經與中國內地業務聯繫較少，與香港略有業務往來，如為香港機場空管系統提供技術服務。但在2019年，雷神公司與聯合技術公司合併成立了雷神技術公司，雖然只涉及柯林斯、普惠等航空航天板塊，但意味着雷神公司已觸碰中國內地市場。除此之外，雷神公司在20世紀90年代收購的德國公司在中國內地業務量龐大，主營業務是向船舶提供導航類產品。

現時香港的航空交通管理系統，正是採用由雷神公司提供的「雷神AT3」，民航處於2016年斥資15億元購入。（資料圖片）

值得關注的是，洛歇馬丁公司曾數次對台軍售，其在華業務體量不算小，2015年收購西科斯基公司之後就接管了該公司在中國大陸的業務，包括商用直升機、航空器材、備件、培訓和維修等。除此之外，洛歇馬丁公司還在能源、電子、航天領域同中國有合作。

制裁能有多大實效？

從三家公司收入來源來看，中國市場業務收入佔比在總營收中分量相對有限，比如洛歇馬丁公司95%左右的收入來自美國國防訂單。因此，不跟中國做買賣，就是少賺點錢而已，不會傷筋動骨。

不過，波音公司仍有隱憂。一旦中國政府將制裁擴散至民用航空領域，對波音而言就是一記重創。737MAX醜聞已將波音搞至疲憊不堪，若大幅失去中國市場份額，企業終究難以承受。文章稱，但中國不可能僅靠現有制裁使美國收手，必然要依靠一系列反制措施。

2019年7月，時任中國外交部發言人的耿爽曾說，制裁的「具體細節目前還不便透露」，但「中國的制裁一旦落到實處，就會讓他們感到痛」。

2020年10月17日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議審議通過了《中華人民共和國出口管制法》。文章分析稱，如果中國為維護國家安全，對某些產品進行出口管制，而這些產品恰好又是美國軍火商生產鏈中不可或缺的物資。那麼，中國則可能手中握有不少牌，且不急於一下子打出去。

文章稱，但從根本上說，解決美對台軍售的最好辦法是釜底抽薪。美對台軍售，說到底是為了制衡中國。只要從根本上解決了台灣統一問題，美國對台軍售就徹底失去意義。