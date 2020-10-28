中印衝突｜中國特種兵獲俄新裝備　米-171Sh直升機高原作戰能力強

中印邊境對峙局勢仍在持續。最新消息稱，俄羅斯向中國特種部隊提供了包括米-171、米-171E多功能直升機、米-171Sh軍用運輸直升機等機型的121架直升機。 另據印度《歐亞時報》10月27日報道，印度與中國在拉達克地區的軍事對峙將進入第六個月，兩國軍隊仍繼續在這裏駐守。

中印邊境對峙迄今仍在繼續，兩軍高層已進行多輪會談。（Reuters）

根據中俄兩國2019年簽署的合同，中國特種部隊將裝備一批121架最新的俄羅斯直升機，包括68架米-171直升機、18架米-171Sh運輸直升機、14架配備VK-2500發動機的米-171直升機，21架「安薩特」直升機。

據介紹，此次俄羅斯對華出口的米-171Sh直升機具備了良好的高原作戰能力，可以執行多種任務，包括空運突擊部隊，運輸貨物，為部隊提供火力支援，空對地攻擊，運送士兵，運輸傷員以及戰鬥搜索與救援等。

還有分析指，俄羅斯直升機在戰鬥中有着令人難以置信的生存能力，甚至比美國製造的一些先進的直升機還要優越。

美國評論員Peter Suciu表示，雖然UH-60「黑鷹」等美國直升機在設計上具有良好的生存能力，它們的防彈能力強，還有抗墜毀的主體結構。但米-171Sh直升機的裝甲防護設計旨在為機組人員提供更高的戰場生存能力。

解放軍邊防一線新型防寒被裝可無痕潛伏在高原雪域（請點擊看大圖）：

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不過，據印度主流媒體亞洲通訊社（ANI）報道，印度陸軍北方戰區前司令胡達（Mandeep Hooda）認為，印度軍隊比解放軍更具戰術優勢，因為印度安全部隊在更高海拔地區寒冬和山地條件下具有更多的經驗。

此外，雙方目前都在為越冬積極做準備。中共軍委機關報《解放軍報》10月27日消息稱，西藏軍區某陸航旅派直升機，將近25噸過冬物資運抵前線哨卡。