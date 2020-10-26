新冠肺炎｜喀什疫情反彈　內地專家：不排除出現了「超級傳播者」

新疆再次出現新冠肺炎疫情反彈情況，截至10月25日，已通報138名無症狀感染者。對此，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，新疆這一輪疫情暴發非常值得重視，切不可掉以輕心，他認為，138例的數量可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。

據悉，喀什這批感染者此前沒有出現任何症狀。對此，王廣發解釋，新冠肺炎感染者一般在出現症狀前兩天即可查出陽性，所以出現這種情況，一方面可能因為這些病人大多數處於疾病早期，二是由於當地反應比較迅速，可能在病人出現症狀前已經追蹤到。

王廣發指出，真正的無症狀感染者是指自感染病毒後從始至終沒有症狀，根據以往經驗，這類病人比例比較少，絕大多數還是有較明顯的發燒、呼吸感染等症狀。他預計，此次喀什的138例無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，他在今年1月亦曾感染新冠病毒，後治愈。（網絡圖片）

不過，王廣發認為，由病毒突然變異引發大量無症狀感染者的可能性比較低。

王廣發還表示，新疆這一輪疫情暴發非常值得重視，切不可掉以輕心。「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心。」他表示，人的活動範圍有限，一個新冠病人平均可感染3人，根據這一數據，138例的數量可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。

據悉，此輪疫情發生後，喀什地區疫情防控工作指揮部立即啟動一級回應，新疆喀什地區4地升為疫情高風險地區，預計到10月27日將完成喀什地區全員核酸檢測。此外，國家衛健委也已派出工作組，赴喀什指導當地開展疫情防控工作。

新疆喀什發現無症狀感染者後，民眾進行核酸檢測。（人民視覺）

另一方面，耶魯大學公共衛生學院副教授陳希說，新冠肺炎有數天的潛伏期，如果喀什地區的感染者發現較早，可能會表現為無症狀。陳希也提到，考慮到傳染發生在工廠，工人以年輕人為主，無症狀的概率就會更高，這一情況在全球很多地方的臨床中都有出現。

對於外界猜測無症狀感染者比例的增加，是否與病毒變異有關，陳希認為，亞洲地區發現的一些新冠病毒已經與北美、南美發現的毒株存在差異。

陳希提到，從病毒學角度看，病毒總是越來越適應人體，它為了大量傳播依附於人體，毒性會逐漸下降，也會越來越難被發現，所以無症狀的比例也會增加，這種可能性是存在的。

此外，近日在武漢參加第十五屆國際基因組學大會的中國疾控中心主任高福直言，未來可能會有更加新型的冠狀肺炎，現在是新冠肺炎，以後可能還會有COVID-20、COVID-30，不過他強調，「這是我個人的預測和警吿」。