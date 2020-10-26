【新冠肺炎】新疆喀什再增26宗無症狀感染者　目前共有164宗

新疆喀什地區上周六（24日）通報新增1宗新冠肺炎無症狀感染者。當地經檢測後，至周日（25日）又新增137宗無症狀感染者。據最新消息指，截至今日（26日）下午4時，當地再新增無症狀感染者26例。

喀什對所有喀什居民和目前在喀人員開展核酸檢測採樣。（微信公眾號「古城喀什」）

10月26日晚，新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室舉行喀什地區疏附縣新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，介紹有關情況並答記者問。喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江介紹，10月25日下午4時至26日下午4時，喀什地區無新增確診病例，新增無症狀感染者26宗、均在疏附縣，全部為25日無症狀感染者的密切接觸者。至此，喀什目前共有無症狀感染者164宗。

王希江還介紹，此次疫情目前報吿的全部為無症狀感染者，主要是因為核酸檢測迅速及時，發現早，病人尚處於感染早期階段，均表現為無症狀感染者。

近450萬人已採樣

當地疫情爆發後即開展全民免費核酸檢測，王希江稱，疏附縣需檢測總人數24.52萬人，截至10月26日下午4時，已全部完成檢測，除新增26人呈陽性外，尚有5個混管正在進一步複檢中，其餘均為陰性。截至10月26日下午4時，喀什地區需檢測總人數474.65萬人，累計採樣人數447.17萬人，已出結果213.36萬人，除疏附縣檢測出的無症狀感染者26宗外，其它縣市均為陰性。喀什將確保27日完成全員核酸檢測。

目前，新疆疏附縣站敏鄉、托克扎克鎮、吾庫薩克鎮、薩依巴格鄉等4個鄉鎮疫情風險等級定為高風險，其他鄉鎮定為中風險；喀什地區其他縣市定為低風險，正在進行大規模核酸篩查。

此前，在10月25日下午，新疆自治區黨委書記陳全國赴喀什地區疏附縣、喀什市，調研疫情防控工作。陳全國在調研中強調，「要落細防控措施，堅持早發現、早報吿、早隔離、早治療，落實落細分區分級精準防控舉措，完善聯防聯控體系，嚴格抓好重點環節，加強人員密集場所和重點部位管控，堅決守住外防輸出、內防擴散的防線。」

據中國新聞網26日消息，中國衛健委高級別專家組成員曾光就上述新疆疫情指出，此次疫情與過去幾次疫情有一些不同之處，首先它發生在少數民族農村地區，其次，出現大量無症狀感染者，但卻沒有一例確診病例，這都需要後續進行大量調查研究。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，他在今年1月亦曾感染新冠病毒，後康復。（網絡圖片）

另據《環球時報》報道，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警示稱，新疆這一輪疫情爆發非常值得重視，切不可掉以輕心。「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心。」

他接着表示，人的活動範圍有限，一個新冠肺炎病人平均可感染3人。根據這一數據，百餘例的數量可能意味着已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。