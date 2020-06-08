HUAWEI P40 Pro+高科技陶瓷機身提升質感　僅有黑白雙色回歸簡潔

人類對於物料的探索，可以追溯到上千年前，無論是甲骨、青銅亦或是陶瓷、玻璃，都承載著人們對於工藝和美學的探索與熱愛。 回顧智能手機發展變遷的這13個年頭，成為手機機身主流物料的先後有普通塑料、聚碳酸酯、金屬、玻璃，可以說是百花齊放，也展現了手機廠商們對於機身質感孜孜不倦的追求。但或許大家發現了，在上述尋常物料中，塑料與玻璃於我們而言屬舶來品，而金屬雖有著自身獨到的凌厲質感，但終究過於冰冷，沒有一種觸手生溫的質感，因此難以為科技產品注入人文的溫度。

陶瓷更經久耐用，蘊含著先輩對物料工藝的探索精神

要知道，中國古人的智慧是無窮無盡的，有這樣一種我們中華民族首創的，並且享譽世界的經典物料，它溫潤如玉，不僅質感出眾，還能夠大幅提升視覺觀感，給人一種高端大氣的感受。這，就是陶瓷。就如前面所提到的，陶瓷物料相較我們現如今在智能手機上屢見不鮮的金屬、玻璃等具有與生俱來的高端氣息，溫潤的質感和更加舒適的握持感都令很多朋友欲罷不能。

+ 7 + 6 + 5

納米微晶陶瓷工藝，華為P40 Pro+定鼎年度高端旗艦

作為年度高端中國產旗艦，於6月6日首發的華為P40 Pro+就採用了一種特殊的納米微晶陶瓷工藝，令整機質感再上一個台階。華為P40 Pro+的納米微晶陶瓷機身需經過長達五天五夜的1500度高溫燒結，最終才呈現在我們眼前，正所謂，唯有經過時間的淬煉，方能顯其本色。全新的高科技陶瓷，讓其硬度和韌性均達到了更高水準，華為P40 Pro+看上去如玉石般溫潤，使用起來卻格外堅韌。重要的是，它更輕更薄，在光線折射中無比剔透，宛如鑽石般純淨閃耀，似有餘溫留存；它質地堅硬，耐磨度接近藍寶石，經歲月洗禮而彌新，讓經典化作永恆。

眾所周知，華為P系列旗艦一貫以領先行業的影像體驗為主打，華為P40 Pro+自然也不例外，其集合了5000萬像素超感知主攝、100倍雙目變焦、麒麟990 雙模5G SoC等優勢於一身，首次提出了「超感知影像」的理念。但我們通過納米微晶陶瓷工藝也能看到，除了是一款影像旗艦外，華為P40 Pro+在用鏡頭去追逐美的同時，更將美學理念和藝術造詣體現在了產品本身上，無疑，隨著P40 Pro+的上市，華為在高端旗艦的道路上將會邁進一大步。

▼▼▼華為P40 Pro+樣版相片▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

回顧過往，其實歷代華為P系列旗艦都在機身物料選擇以及工業設計等方面給大家留下深刻印象。時間回溯到2015年，記得當時國產手機還大多在使用塑料物料機身，金屬物料剛剛嶄露頭角，而在當年問世的華為P8系列上，華為就率先採用了全金屬一體化機身設計，輔以巧妙的納米注塑天線，最終使得整機金屬佔比非常高，加速了智能手機行業全金屬機身的普及。

▼▼▼相關圖輯：點擊睇睇今年需唔需要換5G手機？4G會唔會好快落後？▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

返璞純色不是「開倒車」，而是一種更高境界的審美

很多朋友經常會說，近些年智能手機行業的創新似乎進入了一個瓶頸期，同質化趨勢愈加嚴重，明明是不同品牌的不同機型，但其外觀設計卻令人傻傻分不清，彷彿一個模子刻出來的。的確，在經歷了硬件同質化之後，全面屏、柔性屏這些令體驗提升的設計語言且先不說，令很多朋友深感詫異的是各種目不暇接的配色，讓不少有著「選擇恐懼症」的用戶感到頭大。

那麼，怎樣的色彩才是永恆的經典呢？這就又要回到我們老祖宗的古話裡來找尋答案了。我們常說「大道至簡」，越樸素的道理，越是真理，同樣，越單純乾淨的顏色，愈加耐看。所以，真正永恆經典的顏色，非黑即白。

就如華為P40 Pro+，為契合陶瓷物料的高端屬性，此次P40 Pro+割捨了很多令人「凌亂」的色彩，做到了返璞歸真，僅提供經典黑白雙色供大家選擇。在這個動輒單款機型推出七八款配色的時候，P40 Pro+僅憑黑白雙色打天下，足見華為工業設計團隊的勇氣與信心。

寫在最後

或許有朋友會好奇，為何今天我們要用這樣一篇文章通篇只講物料和配色這件「小事」，而對其它發燒友感興趣的硬件性能、遊戲表現、續航快充隻字未提。首先我想說的是，我們今天聊得話題絕不是什麼小事，就如前文所述，不管你承不承認，智能手機作為我們日常使用頻次、接觸時間最長的消費類電子產品，無時無刻不被我們拿在手中把玩，因而無論是設計還是質感，都應在我們購機時位列較強的優先級。

其次，或許是出於我個人的一點私心，但我相信跟我有同感的朋友並不在少數。那就是很欣賞此次華為P40 Pro+傳承經典、返璞歸真的態度，高溫淬煉的陶瓷，與黑白純色，讓我們在這個花花世界中彷彿覓得了一份難得的寧靜與平和，而生活的真諦，不就在此嗎？大道至簡。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】