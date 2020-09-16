華為禁令生效！自家推HMS、鴻蒙系統　但晶片供應靠國產仍無解？

新一波美國禁令生效倒數計時！華為宣布2021年新機都將採用「鴻蒙2.0」作業系統，但到了明年，即將沒了「心臟」的華為手機，究竟還能撐多久？

在美國制裁的困難下，2019年華為智慧型手機出貨量還是達到了2.4億台，沒有消費者和開發者的支持，面對這樣的打擊，我們無法有這樣的成績，謝謝大家，謝謝！ 華為消費者業務CEO余承東一開場就深深一鞠躬，真誠說出心聲

美國新一波「華為禁令」於9月15日正式生效，在倒數計時、臨近生死關頭之際，華為仍在10日於東莞總部舉行了「2020 華為開發者大會」。

在會上，沒有亮相余承東先前提及的「『絕版』自產高階晶片麒麟9000」，也沒談論失去了手機晶片的華為，究竟該何去從？反倒再次端出了華為與Google「切八段」而生的軟體生態系，與作業系統——HMS 5.0（Huawei Mobile Services）、鴻蒙2.0（HarmonyOS 2.0）。

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自給自足的「HMS」，9.6萬個App是多是少？

在2019年5月，美國政府就要求Google停止授權GMS（Google Mobile Service）給華為。從華為Mate 30這一支手機開始，旗下新機都沒辦法再使用Google的各項服務，包括Google Play、Gmail、Google Maps、YouTube等，這也讓華為海外手機銷量下滑不少。

「在中國，我們本來就有自己的應用生態，但在海外，我們得依賴別人，可當你依賴的基礎沒有了怎麼辦？只有一個辦法，自己來構建！」華為消費者業務雲服務總裁張平安說道。

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取而代之的則是華為「自給自足」的替代方案HMS，要下載的應用程式，都集成在華為自家的應用商店AppGallery中，官方透露，如今AppGallery全球活躍用戶達4.9億。

時至2020年9月，HMS Core已邁向5.0。張平安透露，在全球180萬開發者的支持下，和一年前相比，集成HMS Core的應用程式數量從4.3萬增加至9.6萬；然而挑戰最大的海外App，上架數量也從0.6萬增加至7.3萬，大幅躍進。

即便相較Google Play和Apple Store上的App數量，華為的成績只是冰山一角，張平安甚至直言「華為還是缺了些應用」，但如今像是LINE、Telegram、蝦皮、Agoda等國際大型App，在AppGallery上都能下載到。

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2021華為新機採用鴻蒙2.0，但還能有幾支新機？

不怕一萬只怕萬一，或許為了避免有朝一日，華為手機甚至連Android 系統都被「禁用」，乾脆在2019年的開發者大會上，推出了自家打造的作業系統「HarmonyOS（鴻蒙）」，余承東先前就曾透露，華為已經投資上億元人民幣在鴻蒙上，如今採用的裝置，包括華為和榮耀的智慧電視。

在這一年，華為自家作業系統進化至「鴻蒙2.0」，並將正式開源，開發者將獲得模擬器、SDK包以及IDE工具，2020年底首先對中國開發者推出針對智慧手機的鴻蒙2.0版本。

也就是說，2021年華為的手機將會全面支援鴻蒙2.0系統。 余承東說道

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但讓人最好奇的還是：華為禁令9月15日正式生效後，台積電無法再代工生產麒麟處理器、聯發科沒辦法賣晶片給華為，更別說高通早就被禁止與華為交易⋯⋯ 中芯14nm的製程，又遠遠趕不上華為的需求。

那麼，未來沒有了「心臟」的華為，究竟還能撐多久？現在大談的生態系未來，實際能用在多少新機上？

一位業內人士向《數位時代》透露，在華為近日快馬加鞭「搶庫存」的情況下，用於華為將發表的新旗艦新機Mate 40的「末代麒麟處理器」大約為850萬～1,000萬個，用完即止，若還有其他華為機種推陳出新，便是近日華為向聯發科囤貨來的處理器。

「除非美國願意讓步給華為一條生路，否則大概無解了。同為中國企業的中芯理應不能幫忙代工生產麒麟處理器，就算可以，他們14nm產能上不來，也很難拯救華為。」他說道。

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