【新冠肺炎】內地新增25宗確診病例　山東青島發現1宗本土感染

據國家衛健委通報，內地昨日（29日）新增確診病例25宗，其中境外輸入病例24宗（上海13宗，福建4宗，天津2宗，廣東2宗，四川2宗，雲南1宗），本土病例1宗（在山東）；無新增死亡病例；新增疑似病例6宗，均為境外輸入病例（均在上海）。當日新增治癒出院病例24宗。

內地現有境外輸入確診病例288宗（其中重症病例2宗），現有疑似病例6宗。累計確診病例3332宗，累計治癒出院病例3044宗，無死亡病例。

本土病例方面，截至昨日24時，內地現有確診病例339宗（其中重症病例7宗），累計治癒出院病例80967宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85940宗，現有疑似病例6宗。累計追蹤到密切接觸者858677人，尚在醫學觀察的密切接觸者12863人。

此外，昨日新增無症狀感染者53宗（境外輸入39宗）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察4宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者592宗。

另據山東青島衛健委通報，該市新增1宗普通型新冠肺炎確診病例是接收市胸科醫院新冠肺炎患者的定點收治醫院隔離封閉病區賈姓女護士。該護士在10月18日之前，多次核酸檢測均為陰性，18日進入隔離封閉病區工作，一直在隔離封閉狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。已排查所有密切接觸者均為隔離封閉狀態下人員，目前核酸檢測結果均為陰性。

（綜合報道）