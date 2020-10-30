美國制裁中國新加坡等8間企業　指其涉嫌幫助伊朗規避能源制裁

中美在多個領域角力不斷，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）近日宣布對來自伊朗、新加坡和中國的8家實體實施制裁，指前者參與了此前被美國制裁的一家石化公司代理的伊朗石化產品的買賣。

中美貿易戰開始以來，美方多次制裁中國實體和個人。（Reuters）

美國財政部網站10月29日消息指，這8家實體參與了由眾祥石化有限公司促成的交易，或協助後者處理和轉移出售這些石化產品所得的資金。

美國財政部在聲明中稱，伊朗石油化工產品的銷售仍然是伊朗政權的主要收入來源，並宣稱這些資金被德黑蘭用來支持中東各地的「腐敗政權和恐怖組織」，最近還支持了委內瑞拉。

今年1月，美國財政部對眾祥石化有限公司和其他三家石化和石油公司進行制裁。9月，美國財政部再次宣布，將來自伊朗、阿聯酋以及中國的6家公司列入被制裁實體名單。

以與伊朗存在關聯為由，美國此前曾多次制裁中國公司。5月，美國宣布對一家位於中國上海的物流公司實施制裁，據稱這家公司與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作。

對此，中國外交部發言人趙立堅在外交部例行記者會上曾強調，中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅稱，中國一貫反對美方單邊制裁和所謂的長臂管轄。長期以來，國際社會各方在國際法框架內，同伊朗開展友好合作，合理合法，理應受到尊重和保護。中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅強調，在當前國際社會共同抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情的關鍵時刻，美國仍在大搞單邊主義和所謂極限施壓，同國際社會團結抗擊疫情的努力背道而馳，嚴重違反人道主義精神。中方敦促美國立即改弦更張，糾正錯誤做法。