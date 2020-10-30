首次全球飛行表演　國產大型客機C919料最遲明年量產

2020南昌飛行大會於10月30日至11月1日在江西南昌瑤湖機場舉辦，國產客機C919亮相此次大會。這也是C919全球第一次飛行表演。另有消息指，C919預計最遲2021年進入量產。

2018年2月13日，C919大型客機102架機停放在中國商飛公司上海飛機制造有限公司總裝車間內。（新華社）

參與飛行展示的機型還包括：中國商用飛機公司（簡稱中國商飛）生產的ARJ21飛機、江西洪都航空工業集團生產製造的L15、初教6、中國航空工業昌河飛機工業公司生產製造AC311、AC311A機型等。

根據中國商飛官網統計，目前C919累計客戶已達28家，訂單總數超過1,000架。C919大飛機預計最遲2021年進入量產，目標年產100架。

2020年以來，三家中國國產新支線客機ARJ21首次交付給中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空三大航空公司，標誌着ARJ21進入中國主流民航市場。

10月15日，中國華夏航空公吿公司稱，該公司計劃向中國商飛購買和接收總共100架國產民機，十年內交付完成。其中50架確認為ARJ21系列飛機，另50架可全部或部分為C919系列飛機。

根據資料，C919大型客機，全稱COMAC C919，是中國首款按照最新國際適航標準，具有自主知識產權的幹線民用飛機，是由中國商飛公司於2008年開始研製的。其座級158座至168座，航程4,075公里至5,555公里，於2017年5月5日成功首飛。

2018年2月6日，中國商飛公司宣布2021年交付首架C919單通道客機。當前，中國C919大型客機的各項生產工作正同步開展。