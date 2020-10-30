美國拘捕5名「獵狐」人員　外交部稱並非中國執法者指控純屬污蔑

美國司法部日前起訴8名人士，指他們涉嫌非法為中國政府擔任代理人，強迫居美的中國公民回國，均涉及參與中國的「獵狐行動」。司法部的聲明指，其中5名疑犯已經落網，其餘3人則可能身處中國。 中國外交部發言人汪文斌在周五（30日）再度作出回應，其中提到美國所逮捕的人員，並非中國的執法人員，相關的指控純屬造謠污蔑。

汪文斌指，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，但是近年來美國一直消極對待中國提出的追逃等合作要求，美國個別執法部門還明目張膽地為中國外逃嫌犯撐腰打氣，提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回國投案。

中國近年在海外展開「獵狐行動」，追捕外逃犯罪疑犯。（中新社）

汪文斌批評，美國的所作所為完全站在正義和法治的對立面，違背了《聯合國反腐敗公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》精神，也為背離美國在國際場合所做的公開承諾。中國要求美方停止無端指責抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的避罪天堂。

另《南華早報》披露，5名落網疑犯中有2人是美國公民，分別是一名歸化入籍者及一名私家偵探，另外3人則是擁有美國永久居留權的中國公民。

（綜合報道）