華為上海舉辦Mate 40系列發布會　國行版價格較歐州版便宜約三成

華為周五（30日）下午2時半於上海東方體育中心，舉辦2020華為年度旗艦新品發布盛典，正式在國內發布Mate 40系列。由於蘋果（Apple）新一代旗艦手機iPhone 12日前亮相並公布價格，因此華為Mate 40系列的國內價格備受關注。 與歐洲版相比，華為Mate 40系列國行版價格平均要便宜三成左右。

華為Mate 40系列國行版價格比歐洲版便宜三成左右。（視覺中國）

國行版價格方面，華為Mate 40售價為4999（人民幣．下同）起，華為Mate 40 Pro售價6499起，華為Mate 40 Pro+售價8999起，華為Mate 40RS保時捷設計版售價為11,999起。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為全場景戰略下的連接設備數量目前已超過10億，官方授權店已超過10萬家。他又宣布，華為與高德地圖、千尋位置合作推出亞米級車道導航，首批支持深圳，並會陸續支持其他城市。

就華為高端手機的缺晶片問題，余表示無論有多大困難都會繼續業務，華為正在想盡一切辦法解決供應問題。Mate 40系列在海外率先發布後，預訂超出華為的供應能力，現正在加緊生產。

+ 10 + 10 + 10

至於歐洲版價格方面，華為早前已公布，Mate 40建議售價為899歐元，Mate 40 Pro建議售價為1199歐元，Mate 40 Pro+建議售價則是1399歐元。另外，Mate 40 RS保時捷建議售價是2295歐元起跳。

值得一提的是，在發布會入場安檢環節，門口的14號門閘機右轉入場通道，特別使用了華為Mate40 RS保時捷設計典藏版，用後置鏡頭的紅外測溫模塊對準入場嘉賓的手腕，以檢測體溫。

據了解，紅外測溫是華為Mate40 RS保時捷設計典藏版的專屬功能，測溫範圍為-20℃至100℃，基本覆蓋了日常生活中的溫度範圍。透過在後置鏡頭模塊加入紅外傳感器，其可通過接收紅外能量判定目標的溫度，除了人體體溫，還能測量熱水、冷氣、暖氣等。

（綜合報道）