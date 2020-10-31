新疆喀什再增61宗無症狀感染者　反彈至今已有近300宗病例

新疆的新冠肺炎疫情反彈，據當地衛健委的最新通報，新疆在周六（31日）新增61宗無症狀感染者，同時有數十宗無症狀感染者轉為確診病例。 新疆現有51宗確診病例及222宗無症狀感染者，患者都來自喀什地區的疏附縣及阿克陶縣。 據了解，喀什地區第二輪病毒檢測病例已經全部完成，除了已公布的確診病例及無症狀感染者外，其餘人員的檢測結果均為陰性。

另據官方傳媒報道，疫情發生後，新疆迅速啟動新冠肺炎醫療救治工作預案，緊急啟用定點救治醫院，按照「應收盡收、應治盡治」原則，將所有無症狀感染者全部收治在定點救治醫院進行醫學隔離觀察，對確診病例進行及時救治。國家衛健委也派出專家組幫助新疆開展醫療救治工作。

新疆新冠肺炎醫療救治專家組成員楊毅寧介紹，經專家研判，新疆疫情的患者主要是青年、中年，並且以無症狀感染者為主。當局採用同質化、標準化的治療，按照國家第八版治療方案開始科學救治。新疆現已經成立聯合專家組，在新冠肺炎定點醫院建立專家會診救治機制，患者入院後迅速完成各項檢查、完善診斷，專家組對病例進行聯合會診，逐一分析研判，及時解決患者治療問題。

目前，新疆新冠肺炎定點醫院的醫療設備、治療藥品、防護物資等准備充足，可以滿足這次疏附縣疫情的醫療救治工作需要。

（綜合報道）