四川一職工宿舍發生一氧化碳中毒事件　造成4死3傷

10月31日早上，四川綿陽市安州區一企業職工宿舍內發生一氧化碳中毒事件。據悉，該事件導致4人搶救無效死亡和3人受傷。 據官方通報，經省、市相關部門初步判斷為員工在相對密閉的宿舍內洗澡時間過長，因通風不暢導致一氧化碳中毒。相關善後處置和具體事故原因調查正有序進行中，並將對人員密集場所開展拉網式排查。

11月1日，安州區第二人民醫院急診科醫生介紹，他們大概是10月31日早上7點多接到急救電話，隨後緊急派出醫護人員和救護車趕到現場。

醫生介紹，當醫護人員趕到現場時，宿舍內出事的7人已經被抬出房間，4人搶救無效死亡，3人出現中毒症狀，其中一人出現嘔吐，一人出現嗜睡，另外一人已經大小便失禁。

「我們緊急將傷者送往醫院，並及時採取急救措施。」醫生說，隨即，安州區人民醫院的救護車也到了第二人民醫院，3名傷者被緊急送往安州區人民醫院搶救治療。

據安州區人民醫院急診科護士介紹，當天上午，3人已全部轉往綿陽市的醫院搶救治療。

事發現場外一名飯店老闆介紹，出事的人員為外地來的安裝工人，一共10餘人，主要為四川恒勝化工有限公司進行安裝。10余名工人住在宿舍內的兩個房間，出事的7人住在一起的。出事地的一名保安證實，事發後，是另外的安裝工人將出事的人抬到了房間外。在宿舍大門口，紅星新聞記者發現停放著警車。該保安稱，現場已被封鎖，警方正在調查。

在出事地對面的一名商戶老闆表示，這些安裝工人來自綿陽市外。同時，一名保安介紹，這些工人是給四川恒勝化工公司安裝煙囪。

（紅星新聞）