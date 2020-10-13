隔夜餸加料再食　70歲媽媽食物中毒險釀敗血症　台女星籲引以為戒

為了不浪費食物，不少人都會將食剩的飯菜留起，留待之後再食，不過過分慳家或許對健康造成危險！台灣女星黃錦雯於facebook專頁自爆，年屆70歲的媽媽屢勸不聽，為了慳錢常常食隔夜飯餸，早前就因加料再烹調隔夜菜導致食物中毒，更幾乎引發敗血症，令她又生氣又擔心，只好以媽媽的例子呼籲大眾：「不要再吃隔夜菜！」

台灣女星黃錦雯指，年屆70歲的媽媽因加料再烹調隔夜菜導致食物中毒，更幾乎引發敗血症。（黃錦雯fb圖片）

台灣女星黃錦雯上周五（9日）於facebook專頁發文，指連假周末無奈陪同70歲媽媽在醫院度過。她說媽媽一向非常節儉，常常也怕浪費而重複食隔夜菜，即使她不斷提醒隔夜菜多次翻熱，不但營養會流失，更可能會產生致癌物質，媽媽仍沒有上心。

黃錦雯稱，早前媽媽煮了大鍋芋頭米粉，吃不完的放在雪櫃好幾天，又買來肉羹加料再吃，沒料之後數天媽媽不斷肚瀉而且發燒，求醫後一度被診斷為感冒菌入腸。不過媽媽吃藥後沒有好轉，反而更嚴重，甚至每小時肚瀉1次，嚇得黃錦雯連忙帶她到醫院，最終醫生診斷為食物中毒，「因為媽媽掛急診時肚子已經有腹水，幾近於腹膜炎，差點惡化成敗血症」。

她回想媽媽進食隔夜米粉時，自己剛好行過，曾經聞到米粉內有酸酸的怪味，當時她以為媽媽在肉羹加醋調味便沒有為意，後來才驚覺是米粉變壞的異味，「這也是給大家一個警訊，隔夜菜對身體造成傷害，真的是要付出很大代價，身體健康真的非常重要！」

黃錦雯指，媽媽因為食物中毒至少留院6天，其間一直屙水，又不能進食，並須注射抗生素，她每隔2至3小時便要幫媽媽換床單。她希望分享媽媽的反面例子，呼籲一眾以慳家為樂的長輩們引以為戒：「怕吃不完就煮少一點，怕浪費就不要煮太多，這個病痛是可以避免，你是要丟菜還是丟命！」

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