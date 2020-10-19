黑龍江酸湯子中毒事故危殆女子去世　一家9名長輩食用後全部死亡

近日黑龍江雞西市雞東縣一個家庭食用自製的「酸湯子」後食物中毒，這宗中毒事故早先造成8人死亡，一名47歲女子危殆。 內媒今日（19日）報道指，危殆的女子於今日中午去世。至此，酸湯子中毒事件的9名中毒者全部死亡。

危殆的女子於19日中午去世。（《紅星新聞》）

10月5日早上，該家庭成員親屬共12人參加了聚餐，家裏長輩9人全部食用了酸湯子，3名年輕人因不喜歡酸湯子的口味而沒有食用。當日中午，9名食用了酸湯子的長輩陸續出現身體不適，8人其後搶救無效身亡。

危殆的47歲女子李紅豔則在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院治療的深切治療部接受救治，國家派出醫療隊進行會診。李紅豔的丈夫也是這宗中毒事故的患者之一，於10月7日搶救無效死亡。《紅星新聞》報道指，從李紅豔兒子張先生處獲悉，李紅豔於今日中午去世。至此，酸湯子中毒事件的9名中毒者全部死亡。

早前李紅艷家屬發起眾籌求助，目標為50萬元。（《上游新聞》）

「酸湯子」是一種源自滿族的傳統食品，是用粟米水磨發酵後製作的粗麵主食。經當地警方調查得知，該酸湯子食材為該家庭成員自製，且在冰箱中冷凍近一年時間，疑似該食材引發食物中毒。

米酵菌酸引發食物中毒 病死率高達40%至100%

據黑龍江省衛健委食品處發布的消息，雞西食物中毒事件經流行病學調查和疾控中心採樣檢測後，在酸湯子中檢出高濃度米酵菌酸，同時在患者胃液中亦有檢出，初步定性為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

「酸湯子」是一種源自滿族的傳統食品，是用粟米水磨發酵後製作的粗麵主食。（資料圖片）

酵米麵食物中毒是椰毒假單胞菌酵米麵亞種食物中毒的簡稱。該菌產生的米酵菌酸是引起嚴重的食物中毒和死亡的主要原因，其耐熱性極強，即使用100℃的開水煮沸或用高壓鍋蒸煮也不能破壞其毒性，進食後即可引起中毒，對人體的肝、腎、心、腦等重要器官均能產生嚴重損害。目前對米酵菌酸尚無特效解毒藥物，一旦中毒，病死率高達40%至100%。

（綜合報道）