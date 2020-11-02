中共政壇「伯樂」宋平露面

中共原政治局常委、元老級人物宋平近日露面。10月24日上午，宋平在家會客。

微信公眾號為「區塊鏈專委會」28日發布了一則關於宋平的消息，其同時發布兩張照片，其中一張是宋平身穿褐色布衣，外面披着一件藍色外套，端坐在沙發上，在其身後顯眼位置是一個頗大的地球儀，牆上還掛着一幅中國畫，前來拜訪的中國物鏈芯工程技術研究院副院長劉海林坐在其身側，面向鏡頭舉着一份文件。另一張照片顯示，宋平手裏拿着文件在閲讀。

中共元老級人物宋平近日露面，還與拜訪者一起聊農業新技術應用。（微信公眾號@區塊鏈專委會）

該消息稱，接見持續50分鐘，整個過程輕鬆愉快。期間，宋平聽取了劉海林對區塊鏈這項新技術在農業領域的應用等情況的介紹，還表示了認可和讚許。

1917年出生的宋平是中共前主要領導人之一。1937年加入中共的宋平曾是中國國共兩黨和談期間中國前國家領導人周恩來的政治秘書，1983年進入當時的中國國務院總理趙紫陽內閣任國務委員兼國家計劃委員會主任。在爆發了「六四事件」後，時年72歲的宋平與當時的江澤民、李瑞環在中共十三屆四中全會上增選為中共中央政治局常委。在中共中央工作期間，宋平還曾擔任中國全國農業區劃委員會副主任。

宋平在中國政壇有「伯樂」之稱，1972年至1982年其主政甘肅期間，曾舉薦時任甘肅建設委員會秘書的胡錦濤。

其實在一年前的2019年10月23日，劉海林也曾到宋平家看望，從當時的照片來看，與此次相比，屋內擺設基本未變。當時宋平穿了一身藍色棉布衣服。據發佈在物鏈芯官網上那則消息，當時兩人還交流打太極拳。宋平稱自己也打太極拳好多年，近幾年未打正準備重拾太極拳。

退休後的宋平經常活躍在中共黨內或是中國大型公開活動中，在2012年的中共十八大開幕式、2015年9月3日的紀念抗戰勝利70周年閲兵式、2019年10月1日的國慶典禮，均可見宋平身影。在1920年前出生的中共元老中，宋平是目前中共黨內資格最老、退休時間最久的常委。

2019年8月初，清華學校的校友總會通過自媒體發布消息，清華大學原黨委副書記、宋平夫人陳舜瑤，因病於2019年7月31日在北京逝世，享年102歲。