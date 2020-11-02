澳洲數噸活體龍蝦遭中國延遲通關　外交部：保障食用安全

中澳關係持續緊張之際，澳洲龍蝦出口中國也遭遇挫折。據澳媒《悉尼先驅晨報》周日（1日）報道，數噸活體澳洲龍蝦正滯留在中國機場的停機坪上，遭遇清關延遲問題，若持續滯留48小時，這些昂貴龍蝦的性命就將難以為繼。 中國外交部發言人汪文斌今日（2日）下午在例行記者會上回應有關事件稱，「中國海關依法對進口海產品在進口口岸實施檢驗檢疫，合格後放行，既是執行國家有關法律法規的要求，也是保障中國進口消費者食用安全的需要」。

汪文斌表示，澳洲龍蝦遭延遲通關，是為保障消費者食用安全。（資料圖片）

汪文斌又表示，中方一貫堅持在相互尊重、平等互利基礎上發展同其他國家的友好合作關係。中方始終認為，一個健康、穩定的中澳關係，符合兩國人民的根本利益。同時，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和保障。希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，推動中澳關係早日重回正軌。

澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）稍早前表示，澳洲「嚴重關切」中國自10月30日開始的新檢疫，澳方官員正尋求北京對此說明。澳洲海鮮貿易諮詢團體（Seafood Trade Advisory Group）周日則說，因為中國新增進口檢查項目，可能造成延宕風險，大多數澳洲出口業者已經暫停運送龍蝦到中國。

根據澳洲政府資料，在2018到2019年，中國是澳洲約94%龍蝦的出口市場，總額7.52億澳元（約5.27億美元）。

路透社報道稱，澳洲先前呼籲國際調查新型冠狀病毒起源，惹怒了中國。中國今年對澳洲大麥課徵反傾銷稅、暫停部分澳洲牛肉進口，並開始對澳洲酒進行傾銷調查，也對澳洲棉花變更進口條件。

（綜合報道）