美日印澳四方會談組建「亞洲北約」　台駐印副代表促邀台參與

美國、日本、印度、澳洲日前舉行「四方安全會談」（Quadrilateral Security Dialogue），從而建立「亞洲北約」聯盟，被視為旨在進一步遏制中國。 根據台媒中央社報道，台灣駐印度代表處副代表陳牧民認為，台灣若能參與，將可成為維護印太安全的重要夥伴，呼籲邀請台灣參與四方安全會談。

10月7日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter上表示此次四方安全會談只是為了建立一個和平開放的亞太地區。（Twitter @Secretary Pompeo)

報道指，印度法定監管大學的機構大學撥款委員會（University Grants Commission，UGC）旗下的中國研究計劃、印度國立伊斯蘭大學（JMI）MMAJ國際研究學院10月13日合辦研討會，邀請台灣、印度學者就就中國在印太地區採取侵略性行為、中國「一帶一路」，以及中國在南亞、非洲的策略等多項議題，進行線上研討。

台灣駐印度代表處副代表陳牧民於會中發表報吿，並在問答階段時以個人觀點指出，台灣數十年來因中國大陸施壓，無法參加許多國際論壇與組織，造成台灣無法貢獻自身的發展經驗，而四方安全對話是由具活力的多元化民主國家組成，強調共享價值的發展，與台灣理念相同，呼籲邀請台灣參與四方安全會談。

陳牧民認為，台灣若能參與，將可成為維護印太安全的重要夥伴，但由於四方安全會談的形式尚未成形，台灣會密切關注相關發展。

印度弗萊明大學（Flame University）台籍政治學副教授劉奇峰則表示，與台灣有關的議題對印度來說還是比較敏感，因此邀請台灣參與四方安全對話，要讓印度接受，台印可先從非政治性架構的合作開始，會比較容易。

劉奇峰建議，由美國、台灣及日本台灣交流協會共同主持的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），讓台灣世界級專業人才，可藉此平台與世界各地合作伙伴分享公共衛生、執法、災難救助、能源合作等廣泛領域的專業知識，由於不具政治敏感性，應是印度和台灣可先行合作的最佳架構。

他進一步稱，美國已與南太平洋島嶼辦理類似的平台，印度也希望強化與南太平島嶼的合作，台印能先從這樣的非政治架構展開合作，將是一個最好的開端。

中央社報道指出，席間有與會者認為，由於語言、文化和歷史等因素，最了解中國大陸的就是台灣，加上台灣共享自由民主價值，應可為印太安全做出貢獻。

此外，有關澳洲和新西蘭近日正研商推動兩國之間的安全旅行圈，台外交部發言人歐江安10月13日晚間表示，目前新、澳兩國正就檢疫、隔離與運輸等配套措施進行磋商，以使雙方防疫標準一致、確保兩國民眾健康無虞，才可能實施「澳新安全旅行圈」。她稱，外交部及駐澳洲和新西蘭的代表處將持續關注澳新推動安全旅行圈的進度，並與相關方保持溝通，以利台灣未來加入。