陝西漢將癱瘓7旬母親活埋　被控殺人罪一審獲刑十二年

今年5月2日，58歲的陝西靖邊縣男子馬樂寬，用手推車將母親王婆婆從家裡拉出，活埋在離家2公裡外遠的一處廢棄墓坑內。所幸馬樂寬妻子後來報警，警方及時將王婆婆救出並送往醫院，保住了王婆婆的性命。 2020年11月2日上午，靖邊縣人民法院公開開庭審理被告人馬樂寬涉嫌故意殺人罪一案，判處馬樂寬有期徒刑12年。

靖邊縣人民檢察院指派檢察員楊柳出庭支持公訴，並依法履行法律監督職責。被告人馬樂寬悔罪表現良好。靖邊縣人民法院當庭宣判：被告人馬某寬犯故意殺人罪，判處有期徒刑十二年。被告人當庭未表示是否提出上訴。

馬樂寬活埋母親的洞穴。（封面新聞）

馬樂寬的母親王婆婆，今年79歲。馬家的鄰居表示，馬樂寬與母親的關係以前看來「一切正常」，大家從未聽說過馬樂寬虐待老人。一位鄰居表示，她偶爾能聽到馬樂寬和老人的對話，「很正常，就是兒子和母親的正常對話。」

去年11月，王婆婆一個人在家裡時摔了一跤，儘管搶救了過來，但王婆婆卻無法站起來了。鄰居們都說，王婆婆「癱瘓」了。自此，馬樂寬的負擔變得更重。

據馬樂寬後來對警方交待作案動機，稱自己每次次回家，都會看到母親把屎尿都拉在床上，家裡臭烘烘的，他受不了。

有街坊說，王婆婆癱瘓後，馬樂寬對她的態度並沒有過改變，「沒聽說過有什麼矛盾。」而王婆婆的侄子也表示，今年過年時，他們曾到馬樂寬家探望過老人。當時，老人自己生活條件不說很好，但也過得去。老人自己也從未提起過對馬樂寬的不滿。

5月2日，馬樂寬將母親活埋，他回家後，妻子問他，婆婆去哪裡了？馬樂寬表示將母親送去外地了。對此，他的妻子不信，因為馬樂寬曾有過遺棄母親的想法。此後，馬樂寬妻子帶著一家人，前往車站尋找，搜尋無果，此後將婆婆失蹤的事報告了警方。

5月5日中午11時許，民警找到馬樂寬。經訊問，馬樂寬這才如實交代了自己將母親「活埋」的犯罪事實。

老婦被救出後在醫院做恢復訓練。（新京報）

5月5日下午4時許，民警趕到了事發地，在馬樂寬的指認下，找到了他活埋親生母親的墓坑。經過一個多小時的救援，王婆婆被挖了出來。圍觀村民說，王婆婆被挖出來後，曾無意識地說過，「是她自己爬進去的。」

據媒體報導，王婆婆意識清醒後，開始擔心兒子馬樂寬，她害怕兒子被送進監獄。王婆婆的親屬說：「姑姑現在擔心兒子，不願意讓兒子判重刑。但這是她個人的想法，我們家人都說，他都對你那樣了，你還擔心他幹嘛。其他家屬都覺得需要重判嚴判。」