殘疾人士被要求展示殘疾部位　遊客投訴在西安華清宮遇無禮對待

近日在陝西西安，市民王先生投訴稱，他與家人到華清宮景區遊玩時遭遇了景區不尊重對待，在出示殘疾證的情況下，景區檢票處工作人員要求他的家人下車展示殘疾部位，「態度強硬，很沒有禮貌。」 據悉，距離王先生向景區投訴已經過了一個多月，他要求嚴格按照規章制度辦並出具書面證明，但景區處理結果僅為口頭批評。

西安華清宮景區工作人員被投訴不尊重殘疾人士。（資料圖片/VCG）

事發在8月23日，據王先生憶述，他和家人到華清宮景區遊覽，因為家人有肢體殘疾，王先生先去售票處詢問了買票具體流程，當時工作人員表示直接網上買票即可。

購票後，王先生開車行駛至檢票口，檢票人員表示要進行人臉比對。「我拿著家人的身份證、殘疾證配合工作人員進行核驗，但被要求必須要殘疾人下車，告訴哪裏殘疾，還讓我的家人展示殘疾部位，讓他走兩步。」

王先生對此表示無法接受，同時他看到兩名景區工作人員未穿工作服，也沒有攜帶任何工作證件，遂要求對方出示相關證據，但遭到拒絕。「他說沒必要向我一個遊客出示工作證，讓我們按照他說的做就可以了。」王先生隨後向華清宮景區投訴，但經過一個多月後，他認為景區始終沒能給出一個讓他滿意的說法。

王先生表示，他的家人被要求展示殘疾部位。圖為殘疾人證件。（網絡圖片）

9月29日，景區票務相關工作人員表示，王先生的投訴他們正在處理中。「我們景區昨天晚上專門成立了專項調查組，一是和遊客進行深度溝通，二是與當天值班參與人員深度溝通，把當天的事情經過還原一下，以尊重事實為準則解決事情。」至於何時給出處理結果，工作人員並未透露。

據悉，內地大部分景區對殘疾人士實行免票政策。西安華清宮也有同樣的措施，該景區的門票免費優惠政策顯示，「殘疾人及殘疾軍人持本人有效證件可享受免票政策」。

（西部網）