網紅美腿照藏075兩棲艦身影　台專家：已抵海南或為對台演訓

一張網紅美腿照日前在微博被瘋傳，有人注意到，照片中遠處有解放軍新型「075型」兩棲攻擊艦的身影。 有台灣專家就此分析，這艘兩棲攻擊艦應已抵達海南島，或是為了針對台灣的演訓而出動，而該鑑對台灣的威脅性甚至比航母還大。

微博認證為軍事網誌作者的「@鐵幕君SSS」，10月30日發布兩張「美腿照」，大部分人都被相片中的白皙美腿吸引，不過有眼尖的網民發現，一艘解放軍075型軍艦出現在後方海面上。

根據東森新聞報道，台灣海軍前新江艦長呂禮詩表示，這是解放軍首艘可以機降的突擊艦，「作戰模式其實就是已經立體化了」，近日從上海開往海南島的三亞。

台灣《全球防衛雜誌》資深編輯陳國銘則表示，遼寧艦跟山東艦沒有搭載兩棲部隊，而075的部隊搭載能量可以搭載到1千人，如果集結2到3艘，就未必是針對南海島礁，而可能是為對台演訓而出動。

據早前報道，中國海軍建造的075型兩攻擊艦首艦於8月23日完成試航後，再於10月14日從上海滬東造船廠出海。075二號艦於今年4月22日出塢下水。另根據衛星圖顯示，075三號艦正在建造中，今年9月底已建造至機庫位置。有消息指，按照這樣的建造進度，預計075三號艦有望在今年底或明年初完工下水。

（綜合報道）