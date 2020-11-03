美國大選2020｜指望大選對中國創造新契機？胡錫進：可笑又沒出息

2020年美國總統大選於當地時間11月3日舉行，共和黨候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）的決戰結果將牽動中美角力。針對外部猜測美國大選會否有利中美關係，《環球時報》總編輯胡錫進發文斥責沒出息。

胡錫進在微博談論美國大選。（微博圖片）

11月1日，胡錫進在中國社交平台微博上發文稱，「全世界都關心美國大選，但如果關心過頭，甚至指望這次選舉創造對中國有利契機，就不僅可笑，這種心存僥倖還挺沒出息的」。

胡錫進稱，特朗普執政的四年間「喚醒了中國」，讓中國人相信美國不接受中國崛起，會竭盡其所能打壓中國這一現實。他還說，「中美和平共處不可能通過中國的順從、忍讓來實現。必須是美國搞不垮、是它不敢與之血拼的強大力量，才能最終迫使其接受按照規則和平競爭」 。

美國大選前最後一場總統電視辯論。（AP）

美國大選結果會否有利中美關係，胡錫進認為，特朗普或者拜登當選對中美關係接下來的態勢都影響微小，美國要全面遏制中國發展的根本性努力不會改變。因此他最後總結稱，「美國大選對中國人來說真的就是一個熱鬧。特朗普和拜登在角斗，觀眾席上的美國人在瘋狂吶喊，因為他們下了不同的賭注。而中國人應當是坐在貴賓席上欣賞這個場面的那一位。說回來，這場戲確實挺好玩的。」

近來，美國不斷加強在貿易、科技、金融等方面與中國的「脱鈎」計劃。有觀察人士認為，中美兩國已經形成「新冷戰」，甚至有爆發局部武裝衝突的風險。中美關係已降至數十年來的新低點。

對於兩國關係走向，多維新聞分析認為，「去中國化」將會在美國各條戰線延續。將中國的科技創新和製造業壓制在中低端，阻止中國科技創新和製造業走向中高端，將是美國旨在重新拉大與中國力量對比差距的核心環節。