美國大選2020︱蔡英文調整立場　台學者：控管外交失敗風險

美國大選投票日在即，台灣總統蔡英文日前突然召開國安會議，做出爭取美國跨黨派對台支持等五項裁示，試圖調整「選邊特朗普」的立場。 對此，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎表示，這是民進黨的災害管控，避免屆時台人將特朗普的落選解讀為蔡英文外交的失敗。此前民進黨上下力挺特朗普的操作，是擔心拜登勝選，挺台力度不若特朗普，如今拜登若上台，蔡英文政府對美外交恐須再磨合。

何思慎認為，此前民進黨人士鼓動支持特朗普，有著特朗普勝選會支持民進黨2024總統大選的考量。（台灣抗日誌士親屬協進會供圖）

綜合《中國時報》等報道，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎指出，蔡英文10月31日召開國安會議，做出「爭取美國跨黨派對台支持」等五項裁示，是否預見美國可能變天，試圖在美國大選的最後修正「選邊特朗普」的態度，值得玩味。

何思慎表示，誠然，蔡英文政府從未表態，但卻可聞見民進黨上下力挺特朗普的操作。美國《華盛頓郵報》指出，蔡英文政府的官方Twitter曾分享保守派新聞網站Breitbart的文章，10月27日更轉推第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的助選推文。

不僅官方，台灣的特朗普支持者對美國大選亦忘情投入。英國民調機構YouGov此前發佈15個國家或地區民眾對美國總統候選人支持意向的調查結果，最挺特朗普的即為台灣，相對於42%的人支持特朗普，支持拜登者僅30%，此態度迥異於其餘14個國家或地區。

何思慎指出，其實不論美國白宮誰主，仍會延續當前抗中策略，因中國大陸是美國外交及安全上主要麻煩之一。然而，民進黨過度放大特朗普對台政策可為台灣帶來的利益，而忽略激化兩岸衝突的風險，並樂觀想象「傾向獨立」的治國方向有機會獲得國際社會認可。所以綠營人士憂慮，拜登勝選，挺台的強度可能不若特朗普。

他表示，民進黨支持者對美國共和、民主兩黨的主觀好惡顯然未正確理解結構現實主義下的美國外交政策。對於美國兩黨候選人對中國大陸的態度，哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Feivel Vogel ）直言，若特朗普連任，會繼續強硬抗中，「又硬又亂」；相信拜登若入主白宮，會有智慧去修補美中關係，「會硬不會亂」，對世界局勢有穩定作用。

何思慎強調，因此，拜登主政美國，台灣在其印太戰略中依舊重要，但對民進黨的支持可能存在温度差，特朗普對民進黨的力挺為2020台灣總統大選藍敗、綠勝的關鍵。綠營支持者對特朗普或拜登支持與否的盤算主要為民進黨的選舉利益考慮，亦即特朗普連任將幫助民進黨的2024總統大選操作。

蔡英文日前在國安會議上做出爭取美國跨黨派對台支持的裁示，結合美媒披露台官方社群媒體帳號偏袒特朗普，似有在最後關頭表態中立的意味。（陳卓邦／多維新聞）

何思慎認為，在拜登可能挑戰特朗普成功的情況下，民進黨的災害管控為將特朗普的選戰與蔡政府的外交政策脱勾，以避免屆時台灣人將特朗普的落選解讀為蔡總統外交的失敗。但若拜登上台，蔡政府對美外交恐須再磨合。