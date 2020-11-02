美國大選｜台外交部：美選後可能陷不確定　大陸或以軍事威脅台灣

美國總統大選進入倒數階段。台灣外交部長吳釗燮於11月2日表示，台外交部有各式評估，其中一種可能性認為美國將於選後陷入較長的不確定性因素，「而中國在這段期間恐有不當想法，並利用軍事武力來威脅台灣。」

吳釗燮於11月2日日就「台美關係之現況與未來發展」到台灣立法院報吿並備詢。吳釗燮在接受民進黨立委何志偉詢問時表示，台灣外交部對於美國大選有很多的評估，其中一種評估認為，選後可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

他說，不論未來美國政局確定與否，他相信美國在區域中的軍事部署將與以往相同，甚至可能將加強，就是希望能夠遏阻中國大陸對外使用武力，而台灣也會就此議題保持與美方的密切聯繫。

美國總統及國會大選即將投開票，台外交部長吳釗燮（圖）2日在立法院表示，無論結果是共和黨或民主黨執政，台灣都會持續跟美國維持非常良好的關係。 （中央社）

台灣朝野立委均相當關注美國總統大選對未來台美關係的影響。對此，吳釗燮重申，不論美國政權是否輪替，台美關係依舊良好，未來不管是共和黨特朗普（Donald Trump）當選，或是民主黨拜登（Joe Biden）當選，台灣都將與美國維持良好關係，台美關係「沒有最好，只有更好」。

吳釗燮認為，美國總統選舉是定期舉行，不同政黨上台執政也是長久的傳統，即便是民主黨重返執政，該黨也不會打破當前的國際架構。

由於2016年底，甫當選美國總統的特朗普曾與蔡英文通話，立委也詢問，未來蔡英文是否有望與美國新任總統通話，吳釗燮則說，祝賀總統當選人是外交部長久以來的良好傳統，只要美國總統大選結束後，台外交部一定會以「最恰當」的方式來恭賀當選人。