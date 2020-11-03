被控走私軍用氣艇至中國大陸　中國籍商人在美認罪

據美國媒體報導，現年50歲中國籍商人葛松濤（Ge Songtao，音譯）被控合謀以詐騙方式購買及企圖走私美國軍用氣艇到中國。他周一（2日）在佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）聯邦法庭認罪。葛松濤可能會面臨15年監禁，不過法庭目前尚未宣判。

據「abc News」，葛松濤是中國上海微風科技公司（Shanghai Breeze Technology Co. Ltd.）董事長，其在美國的前僱員楊陽（Yang Yang，音譯）企圖訂購配備的發動機、可以使用汽油、柴油或噴氣燃料操作的7艘特戰突擊艇（combat rubber raiding craft），這些船隻和發動機由美國軍方使用，可以從潛艇發射或由飛機進行投放。

檢察官說，當美國製造商建議楊陽購買便宜的汽油發動機時，她堅持使用軍用發動機。官員說，因為擔心這家美國公司不太可能賣發動機給中國大陸的公司，楊向製造商撒謊，稱她的客戶是在香港而不是上海。

據稱，為了方便購買，葛松濤安排了電匯到香港的另一家公司，該公司向這家美國製造商電匯了超過11萬美元。他還派遣一名僱員到香港接受突擊艇和引擎，然後將設備運送到中國大陸。

據稱，楊陽和另一面同案犯鄭岩（Zheng Yan，音譯），此前已承認罪。另有一名被告人范陽（Fan Yang，音譯）將在明年進行審判。