新疆伊斯蘭教協會報告：宗教活動有序開展　參政議政權利得到保障

新疆伊斯蘭教協會周二（３日）在發布《新疆宗教信仰自由狀況報告》，指出新疆宗教活動有序開展，宗教界參政議政權利也得到充分保障。《報告》強調新疆保障宗教信仰自由是一個不能否定的事實，奉勸美國不要再將宗教問題政治化。

《報告》指出，新疆很好解決了清真寺危房問題，布局也更加合理。新疆各級政府採取有力舉措，幫助宗教團體和宗教院校改善辦公、辦學條件。「為滿足廣大穆斯林群眾學習宗教知識的願望，新疆伊斯蘭教教務指導委員會還翻譯出版了漢文、維吾爾文、哈薩克文、柯爾克孜文等4種文字的宗教經典書籍，全部免費發放給宗教教職人員使用。伊斯蘭教在新疆得到有序傳承和健康發展。」

2020年10月9日，新疆喀什市東城第八初級中學初三年級學生在數學課上回答老師提問。（新華社）

此外，《報告》還稱，新疆正常的宗教活動，如禮拜、封齋、講經、過宗教節日等，既可以在清真寺內進行，也可以由穆斯林群眾按照宗教習慣在自己家裏進行，完全都是自主自願的。許多穆斯林群眾還乘坐政府安排的包機，前往沙特阿拉伯麥加朝覲。截至目前，已經有5萬多名穆斯林群眾赴沙特參加朝覲活動。新疆宗教界參政議政權利也得到充分保障，新疆1400多名各族宗教人士在各級人民代表大會、政治協商會議中擔任代表、委員，履行參政議政權利。

《報告》又指，面對新疆宗教和睦和順的局面，美國一些人坐立不安，編造鼓吹一套謊言謬論，以圖達到不可告人的目的。奉勸美國多關注自己國內宗教歧視問題，不要再將宗教問題政治化，更不要再褻瀆宗教的聖名，因為任何造謠、誣衊和誹謗，都不能否定新疆保障宗教信仰自由的事實。

（中新社）