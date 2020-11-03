【掃黑除惡】最高檢：把依法充分聽取律師意見作為防止冤案方法

全國掃黑辦周二（3日）舉行掛牌督辦案件第6次新聞發布會，最高人民檢察院副檢察長、全國掃黑辦副主任陳國慶在會上表示，檢察機關要依法保障當事人各項訴訟權利，把依法充分聽取律師意見作為確保辦案質量、防止冤錯案件的有效方法。

陳國慶表示，檢察機關要把依法充分聽取律師意見作為確保辦案質量、防止冤錯案件的有效方法。（資料圖片）

就檢察機關在掃黑除惡收官階段如何發揮職能作用確保辦案質量，陳國慶表示，一是切實履行好審查把關職責，嚴格依法審查黑惡犯罪案件；二是把實質性指導把關責任落實落細，明確把關重點、落實把關責任，措施到位，責任到人。

三是切實履行好出庭公訴職責。檢察機關高度重視出庭指控涉黑惡犯罪，高質量地做好涉黑惡犯罪案件的庭前準備和出庭公訴工作，充分發揮庭前會議作用，精心做好庭審準備、舉證質證、法庭辯論工作，有效解決庭審中遇到的突發情況和問題。依法保障當事人各項訴訟權利，把依法充分聽取律師意見作為確保辦案質量、防止冤錯案件的有效方法，提升辦案質量。

四是着力強化案件督導督辦。進一步加強對重大涉黑涉惡案件的督促督導，明確督辦節點和責任人，對全國掃黑辦和高檢院掛牌督辦案件件件落實領導包案，建立動態推進台帳。對於案件辦理過程中遇到的認識分歧等及時組織指導把關，確保督辦案件高質高效辦結。

（澎湃新聞）