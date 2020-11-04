螞蟻上市｜A﹑H股暫緩上市　回帶馬雲批銀行業當舖思維言論

螞蟻集團（6688）（上海﹕688688）的A﹑H受上市計劃，原來是今年令全球投資者哄動的新股，若成功掛牌，以其A﹑H股兩地合共集資額逾2,600億元計算，成為歷來全球集資額的新股。可是要實現這一切，皆要更長時間，因為今晚( 3日）在上交所發出公告，指出公司要暫緩上市。其後公司在港交所亦發出公告，暫停上市。

上交所於公告內指出﹕「近日，發生你公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，你公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致你公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，本所決定你公司暫緩上市。你公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及你公司將暫緩上市。本所將與你公司及保薦人保持溝通。」

那麼螞蟻在哪方面不符合發行上市條件或信息披露要求？目前公司仍未作出詳細披露，外界不宜作出猜度，此言已有一些「苗頭」。

官媒多次發文批評螞蟻

其實近日發生的事件，已引起外界對螞蟻上市會否觸礁的關注。在周一（2日），中證監及人民銀行﹑銀保監及外管局，聯合對實際控制人馬雲及董事長井賢棟進行約談，已令人感到意外。其後公司回應指出，指出會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新﹑擁抱監管﹑服務實體﹑開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升服務能力，助力經濟及民生發展。

除馬雲及井賢棟遭到監管當局約談外，螞蟻亦遭到官方媒體批評。人行旗下的《金融時報》連續發表署名文章，直接批評螞蟻，指出螞蟻旗下的支付寶偏離支付業擴張成綜合金融服務平台，螞蟻成為全世界混業程度最高的機構。

螞蟻集團近期屢遭官方媒發文章批評。（資料圖片）

內地《經濟日報》亦發出評論，指出脫離實體經濟談金融創新﹑談擴大金融資產規模﹑談經營利潤，既違背了金融業發展的初心，又容易出現金融虛擬化運行趨勢，引發脫實向虛的市場風險。互聯網金融或金融科技本質一是持牌金融企業，二是違法違規的「偽金融業態」，認為對近期要蹭數字科技的少數金融公司，都應停止對熱門新股的盲目崇拜。評論續指僅針金融控股公司出台規章制度不夠，必須將偽金融業態﹑金融亂象納入統一有序的監管標準，減少無序金融新抬高社會融資成本的風險。

評論又指出，僅針對金融控股公司出台規逢制度不夠，必須將偽金融業態﹑金融亂象納入統一有序的監管標準，減少無序金融創新抬高社會融資成本的風險。

馬雲在上海出席論壇，對銀行業發表批評，並指「巴塞爾協議」是老人俱樂部。（資料圖片）

馬雲批內地銀行業「當舖思維」

再將時間推前至螞蟻A股剛展開招股程序時。馬雲在上海出席論壇，對銀行業發表批評。「我們必須改掉金融的當鋪思想，在當下，我們必須用借助技術的能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。這個信用體系不是建立在IT和熟人社會的基礎上，而是建立在大數據的基礎上，如此才能真正讓信用等於財富。」

他指出「當鋪思想」是指傳統金融企業向客戶提供貸款時，需要獲抵押物，數碼金融卻透過大數據來進行信用評級，再直接發放貸款。馬雲又批中國金融監管系統，指當前中國金融面臨的「不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險」。

馬雲還批評到「巴塞爾協議」是老人俱樂部，指該協議是指國際間銀行協定，要求各國銀行的資本和風險加權的總資產之間必須達到一定比例，以此降低信用風險。