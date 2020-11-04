螞蟻暫緩上市｜網上哀鴻遍野　網民嘲成「螞蟻金伏」　散戶斥兒戲

原訂於周四（5日）上市的螞蟻集團（6688）（滬﹕688688），周二（3日）深夜突公布暫緩A、H股上市，消息震撼股民。不少散戶孖展「入飛認購」，惟料利息開支或無法退回，網上哀鴻遍野。有網民指全家人以孖展借近5,000萬元，直言「心情好忐忑」，料須虧損利息開支，嘲螞蟻集團變成「螞蟻金伏」。 有散戶對《香港01》指，以孖展借約60萬元認購螞蟻，料將損失500至1,000元利息，並批評螞蟻為港股市場的「集資王」，惟因高層被內地監管當局約談等因素而要暫緩上市，直言「好兒戲」。

全家借近5,000萬孖展網民：嚇到離一離

早前有消息指，螞蟻H股獲155萬人認購，凍資1.3萬億元，當中兩大銀行滙豐及中銀均借出逾千億孖展，料牽涉大批散戶。昨晚傳出螞蟻暫緩上市的消息後，即成網上各中討論區熱話。有網民指全家人合共以孖展借近5,000萬元，聽到消息後「嚇到離一離」，並料損失利息開支。

「呃手續費嘅大騙局」

有網民隨即於討論區上開設「苦主區」，有人就質疑「細路仔玩泥沙呀？咁大嘅IPO上市前兩日話叫停就叫停」，並批評為「呃手續費嘅大騙局」。另外，不少網民亦關注何時可取回本金、孖展利息開支是否可減免等；亦有網民「食花生」，笑言今次成「螞蟻金伏」。

螞蟻集團（6688）（滬﹕688688）周二（3日）突暫緩A、H股上市。（資料圖片／羅君豪攝）

「麵咪媽」再成「燈神」 網民：燈力十足

於「連登」討論區中，大批網民就將事件歸咎於被稱為「燈神」的用戶「麵咪媽」，因該用戶曾力撐螞蟻，並曾發貼指「係上交所暫緩，唔好大驚小怪啦」。惟該貼文發布後不足一小時，H股上市亦宣布暫緩，大批用戶亦笑指「麵咪媽」「燈力十足」，指其凡力撐的股票都出事。

一名散戶以孖展借約60萬元，他對《香港01》記者說，料將損失500至1,000元利息開支。他坦言十分無奈，並直指「反映香港股票市場好兒戲」，質疑為何螞蟻集團高層被內地相關監管機構約談，在港的上市就要暫緩，「到底港市係香港主導，定都係中國主導？」他又認為散戶被收取孖展利息亦極不合理，因散戶在事件上「完全No say」。