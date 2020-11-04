新冠肺炎｜印度飛武漢航班曝大量個案　疑當地醫生提供假報告牟利

印度赴武漢航班被曝檢出大量新冠肺炎病例，中國外交部表示，中印正就後續臨時航班安排保持溝通。 另一方面，事件幕後細節也引發關注。中印傳媒皆有報道指，印度有一些醫生提供虛假的新冠肺炎檢測報告，以牟取不當利益。

湖北衛健委周二（3日）發消息稱，周一（2日）全省新增4宗新冠肺炎確診病例，均來自印度新德里至武漢的AI1314航班，已轉至定點醫療機構救治；全省新增無症狀感染者19宗，均來自上述同一航班，其中IgG陽性6宗，考慮為既往感染，均已實施集中隔離醫學觀察；集中隔離醫學觀察的密切接觸者254宗，均為該航班確診病例和無症狀感染者的密切接觸者。

據印度衛生部3日公布的最新數據，印度新冠肺炎確診病例升至826萬7623宗。（AP）

據報道，AI1314航班是印度政府「偉大印度」撤僑計劃赴中國的第6次航班。「偉大印度」計劃是將滯留海外的印度人帶回、同時允許印度國內民眾搭乘包機前往他國。

對於這一事件是否會使中方推遲審批印度政府安排的後續赴華航班，中國外交部發言人汪文斌3日表示，目前，中印雙方正就後續臨時航班安排保持溝通。

據《印度時報》3日報道，AI1314航班10月30日從新德里飛往武漢，共搭載277名乘客，折返航班搭載157人。

印媒對該航班上究竟有多少乘客確診的報道不盡相同，印度報業托拉斯3日稱，該航班上已有19人確診，另有39人被檢測出抗體。執飛該航班的印度航空2日發表聲明稱，該航司在承運過程中「嚴格遵守了各項防疫安全操作」，所有搭乘AI1314航班的旅客「均持有認證實驗室出具的新冠病毒陰性檢測報吿」，並按照相關規定在登機前接受了兩次新冠肺炎檢測。

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《印度斯坦時報》的報道稱，AI1314航班上發現的確診病例之多是「偉大印度」行動啟動以來的首次。目前還不清楚此事件是否會影響後續航班。

印度《經濟時報》3日稱，印度還計劃於11月6日運營一架從印度至武漢的航班。報道稱，10月30日的航班是「偉大印度」計劃開啟以來赴中國乘客人數最多的一次。綜合印媒報道，預計還有1500至2000名曾在華留學或工作的印度人希望返回中國。

多間印媒還指出，這已不是印度航空第一次在飛抵目的地後發現確診病例。此前從孟買起飛的一架飛機在抵達香港機場後，有數名旅客被確診。香港特區政府隨後禁止印度航空的所有航班入港，該禁令將持續至11月10日。新德里電視台稱，這已是香港第4次對印度航班發出禁令。此外，杜拜也因印度航空乘客檢出陽性，而對印度發出禁令。

印度新冠肺炎疫情：圖為10月5日，人們在查謨一間政府醫院等候進行新冠肺炎病毒檢測。（AP）

中國官媒《環球時報》報道稱，該報駐印度記者發現，自新冠疫情在印度爆發以來，當地個別不法醫生和團伙相互勾結，透過向檢測者提供虛假新冠病毒檢測報吿牟利。

據《印度斯坦時報》9月報道，印度首都地區警察局日前就逮捕了涉嫌此類犯罪的一名醫生及其助手。他們向至少75人提供了虛假的檢測報吿，每人收取2400盧比（約合248港元）費用。

此外，據《德干先驅報》10月30日報道，班加羅爾一家檢測中心的員工涉嫌以1.2萬盧比（約合1241港元）價格向「有需要」的旅客提供新冠病毒陰性檢測證明。據其交代，一些實驗室工作人員也參與其中。

據中國駐印度大使館近日發布的通知，自11月7日0時起，自印度出發，搭乘航班赴華的中、外籍乘客，須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異性IgM抗體檢測陰性證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。直飛乘客須在登機前72小時內、在印度不同檢測機構完成兩次核酸採樣、檢測和一次血清IgM抗體採樣、檢測，第二次核酸採樣、檢測須在登機前36小時內完成。

（綜合報道）