台軍引進4架美製MQ-9無人機　《環時》引大陸專家：戰時將淪靶機

美國將向台灣提供4架MQ-9「海上衛士」無人機，台媒指該無人機是「實戰中屢獲戰績的斬首利器」。 對此，內地《環球時報》引述大陸專家表示，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為「靶機」。

MQ-9「海上衛士」無人機主要用於在開放海域和近岸水域監視，可發射小型空地導彈。（Reuters）

《環球時報》11月4日引述大陸專家表示，「海上衛士」屬於中空長航時察打一體無人機，如果使用衛星通信系統進行控制，它可以飛行上萬公里。該機也可裝備導彈和精確制導炸彈對目標實施打擊。

同時，這位專家還指出，上述無人機缺乏自衛能力，在衝突中生存力很低。平時它在台灣海峽東側進行偵察尚可，一旦發生衝突，該機絕無進入大陸上空進行對地打擊的可能。即便是在距離大陸沿岸較遠的空域偵察，它也自身難保。

該專家舉例指，2017年到2019年，也門胡塞武裝都曾擊落過至少3架MQ-9無人機。美軍對MQ-9的缺陷也心知肚明，正在加緊研製強調隱形性的新一代無人機。專家認為，解放軍既有地面防空網，又有航空兵力量，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為「靶機」。

值得注意的是，近期，大陸最新型「翼龍10」大型無人機也在南昌飛行大會上亮相，根據央視報導顯示，翼龍-10可掛載多種航空彈藥，各種精確制導彈藥應有盡有，可以執行不同的任務需要。

「翼龍-10」由中國成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，為高空高速大型無人機，最高飛行高度14,500米、最大飛行速度650公里，最大航程4,000公里，現場圖片顯示掛載有兩個副油箱，可飛行更遠的距離。