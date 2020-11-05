新華社罕見點名批評Tesla：對中國消費者無理傲慢

《新華社》近日發文批評美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）在中國召回存在安全風險的車輛後，卻向美國官方否認車輛有問題，還把責任「甩鍋」給中國監管部門施壓和中國車主濫用，「這種無理傲慢不能慣」。

2020年9月7日，中國國際服務貿易交易會上Tesla公司的展台。（新華社）

新華社11月4日發表評論文章，稱作為新能源汽車的後浪代表，Tesla已經成為市值超越日本豐田等傳統車企的明星科技企業。「不過要想開得長遠，首先要學會遵守當地法規，保護好車主的正當權益。否則，狂飆的股價也難以成為支撐起質量問題的千斤頂。」

文章引述「缺陷汽車產品召回管理條例」有關條文稱，中國的召回法規給車商對缺陷認定提出異議留了空間和程序。如果車商不認同缺陷調查結果，完全可以透過官方管道提出異議，並按程序進行相關技術檢測或者鑑定。

此前，Tesla中國10月23日宣布，召回生產日期在2013年9月17日至2017年8月16日期間的進口Model S、Model X電動車，共計29,193輛。

Tesla中國稱，這次召回範圍內的部分車輛在經受較大的外部衝擊時，前懸吊的後連桿球頭螺栓會產生初始裂紋，繼續使用車輛時，該裂紋可能出現延展並導致球頭螺栓斷裂。在極端情況下球頭錐形座可能會從轉向節（羊角）中脱出，影響車輛的操控，增加發生事故的風險，存在安全風險。

不過，據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，在Tesla律師Elizabeth Mykytuik致美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的召回信中，Tesla否認在中國召回的車輛懸吊系統存在風險，並指全球各地所銷售的車輛使用的都是相同的懸吊，但中國國家市場監督管理總局仍強制Tesla進行車輛召回，雖然Tesla不認同此看法，但決定對這次召回不進行爭論。

信中還稱，Tesla認為零件損壞的根本原因可能是駕駛的濫用，例如駕駛使用不當。此外，懸掛損壞情況在中國尤其嚴重。如果車主出現了濫用（例如路邊撞擊、嚴重的坑洞撞擊等），零件有可能損壞。Tesla並表示，在中國以外的市場，相關問題的發生率不到0.05%，但在中國市場則達到了0.1%。

針對此次Tesla的召回，中國國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心在召回公吿中已明確指出，「本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的。受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司決定採取召回措施，消除安全隱患。」

據不完全統計，自2017年以來，Tesla相關車型已在中國多地發生過多起相關事故。2017年7月，深圳一輛Tesla Model X在車庫倒車，沒有任何碰撞的情況下發生「脱軸」故障，事發時距離車輛購買僅4個月；2018年1月，南京一輛Tesla Model X在倒車時，同樣出現前輪「脱軸」故障；2018年12月，上海一輛Tesla Model S在車庫正常行駛時，左後輪擺臂突然斷裂；2019年6月，西安一輛Model X在倒車時，遭遇車輛突然「脱軸」，右前輪連桿球頭螺栓斷裂脱出等事故。