Tesla在華召回近5萬輛進口Model S及Model X　涉安全隱患需換部件

中國國家市場監督管理總局在周五（23日）發公告，指Tesla在中國召回部分進口的Model S、Model X，涉及近5萬輛。Tesla指，需要召回車輛有安全隱患，會為其免費更換改進後的相關部件。

據介紹，今次召回是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下展開，受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司決定採取召回措施，消除安全隱患。涉事車輛分別是生產日期在2013年9月17日至2017年8月16日期間的部分進口Model S、Model X車輛，共計29193輛，以及生產日期在2013年9月17日至2018年1月15日期間的部分進口Model S車輛，共計19249輛。

Tesla在中國召回近5萬輛進口的Model S、Model X。（視覺中國）

公告指，前者在經受較大的外部衝擊時，前懸架後連杆球頭螺栓會產生初始裂紋，繼續使用車輛時該裂紋可能出現延展並導致球頭螺栓斷裂。在極端情況下球頭錐形座可能會從轉向節中脫出，影響車輛的操控，增加發生事故的風險，存在安全隱患；後者則是在經受較大的外部衝擊時，可能會發生後懸架上連杆變形，繼續使用車輛時該部件會進一步弱化，極端情況下可能發生斷裂，影響車輛的操控，增加發生事故的風險，存在安全隱患。

Tesla將會為召回範圍內車輛免費更換改進後的左、右前懸架後連杆，以及更換改進後的左、右後懸架上連杆。公告並提到，召回的車輛中，同時涉及前懸架後連杆及後懸架上連杆問題的車輛共有18608輛。

（綜合報道）