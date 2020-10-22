Tesla Model 3智能召喚曝弱點？　泊窄位難駛出更傷及「無辜」…

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在自動輔助駕駛方面，Tesla（特斯拉）的體驗向來優於不少車型。但是，即便如此，你真敢完全信賴Tesla的「自動駕駛」嗎？而網友上傳的一段視頻，或許也能說明一些問題。

Tesla Model 3智慧召喚功能信得過？（按圖了解）

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日前，有網友上傳的視頻顯示，在使用Tesla Model 3的智慧召喚功能，將車輛從狹窄車位駛出。但讓人沒想到的是，有眾多攝像頭、雷達、感測器輔助的智慧召喚功能，竟然翻車了。

從視頻中來看，這輛特斯拉車輛，在使用智慧召喚功能出車位的過程中，由於對面也停放的有車輛，出車位的過程略顯艱難。車輛來回調整方向，希望能夠從左側駛出。但是車輛在還沒有完全開到對面車輛跟前，就開始調整方向。

即使前方還有一定的行駛餘量，車輛也沒有利用上，因此經過數次努力，車輛還是沒能駛出車位。不過，車輛在檢測到其它行人的時候，表現的很是專業，主動停下，等待行人先經過。而且在出車位的過程中，也堵住了後方車輛行駛。雖然後方車輛喇叭催促個不停，但Tesla並沒有受影響，反而是繼續嘗試駛出車位。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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