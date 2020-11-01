【新冠肺炎】英國確診人數突破百萬　約翰遜宣布英格蘭封城

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，當地的確診個案在10月31日升破100萬宗，首相約翰遜（Boris Johnson）舉行記者會，宣布由11月5日開始，英格蘭地區封城一個月至12月2日。

英國在31日新增21,915宗個案，總確診人數突破100萬大關。而從1月31日出現首宗病例後，至今共有1,011,660人受感染。政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，全國各地的感染率明顯增加，而且接近所有年齡組別的入院人數都持續上升，他亦指出，除了英格蘭西北地區外，現時留院人數比第一波疫情為低，不過警告假如對情況置之不理，入院人數就會超出春季的高峰期。

當地再多326人死於疫情，總數升至46,555人，是歐洲之最。惠蒂認為，現時的死亡率比高峰期為低。

約翰遜表示，任何盡責的首相都不會無視這些數據，亦指沒有人希望實施封城措施，但強調政府希望各地採取強勁回應阻止病毒，不過病毒散播速度比想像的最壞情況更快。他下令除了出售必需品的店舖和提供外賣服務的食肆外，其餘一律須暫停營業，學校和法院則維持開放，指學校是兒童的最佳場所，大家不可以讓疫情損害兒童的未來。另外民眾亦不應在室內舉行聚會。

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