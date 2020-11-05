國產航母山東艦政委換將　宋文君接替龐建宏

解放軍海軍官方微博消息，11月3日，山東艦政委宋文君介紹了首艘國產航母最新情況。消息顯示，山東艦政委已由龐建宏換成了宋文君。

在介紹山東艦新情況時，宋文君提到，「近期，我們結合海上試驗訓練任務，有效檢驗了裝備性能和部隊訓練水平，提升了履行使命任務的能力。」

他表示，山東艦全體官兵將「始終堅持聚焦戰鬥力建設，全面加強練兵備戰，從嚴從難開展訓練，探索研究作戰運用，鍛造過硬人才隊伍，為全面建成世界一流海軍、實現建軍百年奮鬥目標而不懈奮鬥。」

宋文君以山東艦政委身份現身公開報道。（微博@人民海軍）

首艘國產航母山東艦的動態備受外界關注。2019年12月17日，山東艦入列，中國海軍由此邁入「雙航母時代」。當時國家主席習近平曾出席交接入列儀式。習近平將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長來奕軍、政治委員龐建宏。

公開報道顯示，龐建宏曾擔任北海艦隊西安艦政委、某作戰支援艦支隊政治部主任。中國《環球時報》此前報道稱，龐建宏經過多崗位鍛鍊，注重人才建設培養，先後在作戰部隊和作戰支援艦部隊工作，機關、基層閲歷豐富。

今年年8月，山東艦首任政委龐建宏晉升為少將。而在公開報道中，宋文君的消息並不多。早在2018年，中國軍網曾報道了「東海艦隊某潛艇支隊加強臨時黨組織建設」的幾個案例，宋文君曾以「支隊黨委常委」的身份接受採訪。

2019年12月17日，中國第一艘國產航空母艦山東艦在海南三亞某軍港交付海軍。國家主席習近平出席交接入列儀式並登艦視察。圖為儀式結束後，習近平登上山東艦，檢閲儀仗隊。（新華社）

針對山東艦的作戰能力，今年2月《人民網》曾發表過一篇《山東艦服役意味着什麼 海軍向「以航母為核心」轉型》的文章，文章提到，山東艦服役後，在航母數量上，解放軍海軍僅次於美國海軍，與英國皇家海軍相同，但是，英國兩艘「伊麗莎白女王」號搭載的F-35B戰機在數量、質量上佔據優勢。

文章解讀稱，遼寧艦和山東艦的最大短板，在於缺乏固定翼艦載預警機、固定翼艦載電子戰機和固定翼艦載加油機，而這些支援保障飛機是航母戰鬥力重要的組成部分，與美國海軍「尼米茲級」航母相比，我們還有很大的差距。

但中國的雙航母編隊已不再是一個概念。10月27日，山東艦艦長來奕軍曾出鏡介紹首艘國產航母的情況。「入列以來，山東艦聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練，加強人與裝備的有機融合，不斷推動首艘國產航母戰鬥力建設向前邁進。」

《環球時報》解讀稱，殲-15戰鬥機是航母戰鬥力最主要的構成部分，而且航母從來不會單槍匹馬出去，一定是以編隊形式出現，將空中、水面、水下力量組合起來面對敵人。

中國航母專家李杰稱，山東艦在入列不到一年的時間裏就形成初步戰鬥力，在海上進行實彈演練，意味着中國的雙航母編隊已名副其實。《人民日報》海外版公號「俠客島」介紹，山東艦主要部署方向是南海相關海域。李杰稱，山東艦航母編隊後續如果南下，並在南海定期巡航會對南海局勢有很好的穩定作用。