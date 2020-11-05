【新冠肺炎】印尼政府：將在12月為900萬人接種中國疫苗

印尼政府官員早前表示，印尼計劃在今年12月份為900萬人接種中國開發的實驗疫苗。

據CNN報導，印尼政府海事和投資部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，疫苗接種「很可能會在2020年12月的第三週開始」。

盧胡特說，印尼政府將為「特定地區的900萬人接種疫苗，我們認為這些地區對處理大量新冠肺炎病例做出了巨大貢獻。例如，在雅加達，我們認為有幾個地區對新冠病例的統計有重大貢獻，並且（我們將）給他們一些機會。」

疫苗接種工作由北京科興生物製品有限公司（Sinovac Biotech）與印尼國有生物技術公司Bio Farma聯合在西爪哇進行的3期臨床試驗分開進行。

今年10月，王毅和盧胡特會面。（外交部網站）

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據，自大流行開始以來，印度尼西亞共記錄了421731例新冠肺炎病例和14259例死亡病例。

國務院總理李克強今年8月出席瀾湄合作第三次領導人會議時承諾，中國冠病疫苗投入使用後，將優先供應給湄公河國家。此後，外交部長王毅10月在雲南騰衝同盧胡特會談，他曾表示疫苗合作是兩國抗疫合作的重點，既為兩國關系開辟了新內涵，也為雙方合作注入了新動力，中方願同印尼方全面推進疫苗研發、生產和使用合作，支持兩國對口部門和醫療機構深化交流，為疫苗在地區乃至世界的可及性和可負擔性共同作出貢獻。

早前，阿拉伯聯合酋長國副總統兼總理阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）表示，自己已接種了中國新冠疫苗。在阿勒馬克圖姆在接種之前，已有十名其他阿聯酋官員接種新冠疫苗，包括該國外交部長、衛生部長和內閣事務部長。此外，阿聯酋的一線醫護人員也將接種該疫苗。