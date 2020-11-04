國藥集團指中國生物兩款新冠疫苗Ⅲ期試驗順利　沒有嚴重不良反應

中國醫藥集團有限公司周三（4日）在其微信公眾號「國藥集團」發文，指截至目前，中國生物的兩款新冠滅活疫苗正在多個國家有序推進Ⅲ期臨床試驗，樣本人群已覆蓋125個國籍，入組人數為5萬，當中未有發現一宗嚴重不良反應。

中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗生產車間。（國藥集團圖片）

文章指，新冠肺炎疫情的爆發，成為在中國以及全球範圍內遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次突發公共衛生事件。中國生物亦在第一時間成立科研攻關領導小組，在診斷、治療和疫苗研發三個維度奮力攻關。從新冠病毒核酸檢測試劑盒到康復者恢復期血漿治療，再到滅活疫苗全球首個獲批臨床並啟動國際臨床Ⅲ期試驗，中國生物的一系列全球矚目的重大科研成果，為中國實現新冠肺炎「可診、可治、可防」的目標提供了有力支撐。

其中在疫苗研發方面，文章指科研攻關領導小組在先期安排10億元人民幣研發資金，以「3+2」模式，即中國生物北京生物製品研究所、中國生物武漢生物製品研究所和中國生物技術研究院3個團隊同步進行，採用全病毒滅活疫苗和基因重組蛋白疫苗兩條技術路線以開發新冠疫苗，並由兩個科研攻關團隊同時推進。

阿布扎比衛生部長艾哈邁德是志願者身份接受接種疫苗。（國藥集團圖片）

文章提到，中國生物自6月23日起，先後與阿聯酋、秘魯、摩洛哥、阿根廷、巴林、埃及等多國簽訂新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗的合作協議，標志着中國生物新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗全面提速。文章更稱，今次Ⅲ期臨床試驗在入組接種人數、樣本覆蓋國別和人群數量、醫療資源保障、設施先進性等方面，均創造多個全球第一。

（綜合報道）