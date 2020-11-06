新疆疫情｜喀什服裝廠料為最早傳入點　首宗病例父親居工廠宿舍

新疆的新冠肺炎疫情出現反彈，截至周四（5日），新疆現有本土確診病例78宗，均為喀什地區病例。此外，喀什和克州現有無症狀感染者339宗。 新疆疾控中心主任崔燕表示，據已掌握的資料綜合分析，喀什地區疏附縣站敏鄉三村工廠很可能為此次疫情最早傳入點。

崔燕周四在新聞發布會上透露，目前已採集重點場所環境、物品和動物樣本1135份，進行了新冠病毒核酸檢測，檢出的陽性樣本主要分布在疫情集中爆發的三村工廠（疏附縣舒暢服裝有限公司）車間、庫房、廁所等部位，為工廠感染者污染的可能性較大。

崔燕稱，中國疾控中心和自治區疾控中心病毒分離和基因測序初步結果提示，排除本次疫情與7月份烏魯木齊疫情病毒的相關性。據已掌握的資料綜合分析，疏附縣站敏鄉三村工廠很可能為此次疫情最早傳入點。

據介紹，三村工廠佔地20畝，有2間生產車間、約1300平方米，現有工人252人，主要從事服裝加工和銷售，以製作休閒、運動服等為主，今年生產能力達到逾20萬件。工廠員工主要來自站敏鄉及其相鄰的吾庫薩克鎮等周邊鄉鎮。

《環球時報》此前報道，由於在三村工廠工作的工人都是本村或者臨近村的村民，因此工廠沒有集體宿舍，不過為了方便工作，工廠提供了宿舍給保安居住。疏附縣發現的第一宗無症狀感染者的父親就是該工廠的保安。

國務院副總理孫春蘭周三（4日）至周四到新疆喀什和克州調研疫情防控工作時指出，這次疫情暴露出農村疫情防控存在短板，要針對疫情在農村的流行病學特點，細化防控方案，加強工作指導。

圖輯｜因應喀什疫情 新疆多地開展核酸檢測：

（澎湃新聞）