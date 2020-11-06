美國大選｜學者：倘特朗普敗選　中美關係於權力空窗期將非常危險

美國大選選情膠着，而大選結果對中美關係走向的影響是外界關注的焦點之一。有分析警吿，若美國現任總統特朗普（Donald Trump）敗選，中美關係將進入高危期。

綜合媒體周四（5日）報道，美國著名中國問題專家傅高義（Ezra Feivel Vogel）表示，兩名總統候選人對中國都強硬，分別只在於政策是否混亂。他認為，特朗普若當選，會繼續強硬對抗中國；若民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選，會有智慧去修補中美關係，對中國政策強硬但不會混亂，「這對世界局勢有穩定作用」。

外界關注特朗普會否連任。圖為11月3日，美國密蘇里州斯普林菲爾德（Springfield），特朗普支持者出席觀選聚會。（AP）

不過，對於中美關係在大選後的短期走向，傅高義警吿稱，若特朗普敗選，不知道會做出什麼樣的舉動，「2020年11月30日到2021年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，將是一段非常危險的時刻」。

在台灣問題上，他強調，雖然特朗普頻對台灣釋放善意，但無論誰當美國總統，還是會以自己國家、即美國利益為前提，重新調整美台關係。因此，他提醒台灣總統蔡英文不要只聽信美國單方面的聲音，得同時聆聽大陸釋放的所有信息。

此前傅高義接受中國官媒《環球時報》採訪時，亦表達對台海局勢的擔心。他表示：「很不幸，中美兩國有發生武裝衝突的可能性。台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。」