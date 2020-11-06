【美國大選】台灣「名嘴」：若台灣成美第51州會逆轉特朗普選情

美國大選計票工作還在繼續，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）選情正陷入膠着狀態。在此之際，台灣炒作若台成美「第51州」，會改寫大選局面。

據英國民調機構YouGov美國大選前公布的一項亞太區民眾如何看待美國大選的民調顯示，台灣是地區內唯一支持特朗普高於拜登的地方。民調顯示，42%的台灣受訪者希望川普勝選，而挺拜登的僅為30%。

不過，隨着拜登的勝選機率上升，不少支持特朗普的台灣民眾擔心他連任無望。許多台灣人關心美國大選的程度，甚至超過部分美國人，因此有不少網友戲稱，台灣根本是美國的「第51州」。

對於特朗普起伏的選情，有台灣網友在討論原因時笑稱，是因為特朗普在選前沒有納入「台灣州」，該網友假設，若台灣加入美國成為「第51個州」，將會擁有高達31票的選舉人票。

對此，台灣媒體人黃創夏在臉書（Facebook）發文稱，「如果真要像某些人鼓吹的：讓台灣變成美國的『第51州』……以人口數來看，將是第三大州……這30多張的選舉人票是特朗普的機率非常、非常高……會不會立刻改變現在美國大選的局面？而且台灣人民對選舉花招，特別有研究和經驗……Taiwan can help。」

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黃創夏是台灣媒體人，有「名嘴」之稱。10月28日，在台灣一檔政論節目中，黃創夏宣稱，「誰打台灣就是跟全世界為敵，誰打台灣是跟全世界找麻煩」，只要台灣受到傷害，全世界都要倒霉。黃創夏同日還以《惹翻台灣就是惹翻全世界》為題在Facebok發文，聲稱「只要惹翻台灣，等於惹翻全球核心國家，自然會得到國際奧援」。