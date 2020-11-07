習馬會5周年座談會｜劉結一：要高度警惕外部勢力干涉兩岸統一

「習馬會」5周年之際，兩岸各有活動紀念2015年11月7日在新加坡舉行的兩岸領導人會面。其中北京於周五（6日）舉行「習馬會」5周年座談會，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在會上指出，「習馬會」成功舉行為兩岸中國人解決自己的問題樹立了典範。 他強調，中國人的事要由中國人來決定，外部勢力干涉是干擾民族復興和祖國統一的複雜國際因素，要高度警惕和堅決抵制。

2015年在新加坡舉行的習馬會。（Getty）

劉結一在致辭時表示，5年來台海局勢發生復雜深刻變化，當前兩岸關係更加複雜嚴峻。他批評民進黨當局破壞兩岸關係和平發展政治基礎，加大勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，企圖挑戰大陸維護國家主權和領土完整的底線，嚴重危害台海和平穩定。

劉結一強調，祖國統一是定論，和平統一是最佳方式，「一國兩制」是最佳方案。「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力。」

他又重申，「九二共識」關乎兩岸關係發展走向，要始終堅持，毫不動搖，並指兩岸領導人歷史性會晤得以實現正是建立在這個重要政治基礎上。他還說，堅持「九二共識」是兩岸關係的大是大非問題。「做到了這一點，台灣任何政黨同大陸交往都不存在障礙。反之，任何交往對話都無從談起。」

五中全會現場，24位中央政治局委員坐在主席台上。（央視新聞）

劉結一還提到，中共十九屆五中全會通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標的建議》，必將為廣大台灣同胞在大陸發展創造更好機遇和更廣闊空間，希望台灣同胞要認清大勢，自覺站在歷史正確一邊。

劉結一說，「台獨」分裂勢力及其行徑公然挑戰中華民族根本利益，始終是兩岸關係和平發展、台海和平穩定的最大威脅。而外部勢力干涉是干擾民族復興和祖國統一的複雜國際因素，要高度警惕，堅決抵制。他又強調，中國人的事要由中國人來決定。解決台灣問題、實現祖國統一，完全是中國的內政，不容任何外來干涉。而兩岸領導人歷史性會晤成功舉行，為兩岸中國人解決自己的問題樹立了典範。

（中國台灣網）