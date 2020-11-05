北京將舉辦「習馬會」研討會　台陸委會：本質就是對台統戰

大陸官方將於11月6日舉辦「習馬會」五週年學術研討會，政協主席汪洋將出席。 對此，台陸委會發言人邱垂正表示，該活動的本質就是對台統戰，大陸借重申一中原則的九二共識，企圖要求台方接受其片面的政治框架。

海基會董座遲遲沒有找到適合人選，邱垂正證實，將由已經代理三個月的許勝雄，繼續代理到新任人選出爐。（楊家鑫／多維新聞）

11月5日，台陸委會舉行例行記者會。早前有消息指，北京將舉行「習馬會」五週年學術研討會。對此，邱垂正強調，該活動本質就是對台統戰，對岸借重申一中原則的九二共識，企圖要求台方接受其片面的政治框架。他說，北京當局提出的習五條，將九二共識定義為兩岸一中、共謀統一，台灣多數民意已堅定拒絕一國兩制，這是中共方面必須認清的事實。

他表示，蔡英文在雙十談話中已重申，兩岸關係是雙方共同的責任，中共領導人必須勇於承擔。他還呼籲，中共當局要務實面對現實，改變處理兩岸關係的態度，本於尊重善意、理解，與我方共同討論和平相處之道。

此外，有記者在現場提及，美國大選如果政黨輪替，是否會牽動兩岸關係？邱垂正對此表示，美國兩黨長期對台友好，大選結果不影響美國對台政策作為，同時，美中關係將維持長期競爭的結構態勢，中共對台政策立場也不會改變。

他說，台政府將秉持着既定的兩岸政策立場，堅持捍衛國家主權與民主自由，致力於維護台海和平穩定。