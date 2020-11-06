習馬會5周年學術研討會登場　民進黨：國民黨單方面「押寶中國」

中國大陸方面11月6日舉行習馬會5周年學術研討會，緊接着馬英九辦公室也將於11月7日為同一主題舉辦研討會。 對此，民進黨發出聲明稱「習馬會就是當年國民黨單方面押寶中國」，呼應中方把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」；如今，中共和國民黨不約而同重新緬懷，「完全與兩岸現實及台灣人民的理解背道而馳」。

2015年在新加坡的馬習會，馬英九態度相當保守，不僅全程幾乎透明，也未對兩岸統一問題有任何前瞻性的說法，如今他則是積極推動台灣應對兩岸統一抱持開放選項。（Getty）

民進黨指出，馬英九要辦習馬會5周年研討會，就是在妄想二次習馬會，這是繼第一次習馬會公開呼應北京的「九二共識」就是「一中原則」後，第二次習馬會可能將更進一步肯認「習五點」，接受「一國兩制台灣方案」。

民進黨批評，馬英九要辦習馬會5周年研討會，還要把蔡英文拿來做蹭聲量的工具，搞了半天，國民黨之前一直批評民進黨「押寶」，結果原來是國民黨跟馬英九硬要「押寶中國」。民進黨反問，現在解放軍軍機每天騷擾、威脅台灣的安全，對台灣文攻武嚇，「在這種氣氛下，這些作法跟言論適合嗎」？

民進黨立委也同樣炮聲隆隆，綠委林俊憲批評，中國大陸前幾天舉行了習馬會5周年研討會，連一場什麼實質意義都沒有達成的「粉絲見面會」，究竟有什麼好研討？果然在台灣，馬英九的人馬馬上接着起舞，一整套組合技開起來，就是為了把兩件事重新帶回台灣的輿論，一是台灣人早就唾棄的「和平統一」論調，二是要鋪陳馬英九的復出。

林俊憲強調，蔡英文早已說過，不排斥與習近平見面，只要雙方是在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，但現在的兩岸關係，這四點基礎全部不具備，天天共機「擾台」、天天喊着「武統台灣」，正是大陸試圖改變兩岸現狀，為何回頭要求台灣的總統釋出善意？

林俊憲認為，馬英九的幕僚很清楚，蔡英文不可能在這種情況下與習近平見面，因此重點是馬英九的復出。他諷刺，馬英九的幕僚可能認為台灣民眾很健忘，過幾年就忘記當年如何被民眾唾棄，眼看國民黨內現在完全沒有像樣的接班人，就覺得自己「寶刀未老」，還有復出的機會，但台灣人民對習馬會的印象，是馬英九見到習近平時那種「晉見天子」的失態模樣，「這是台灣人最不能忍受的」。

林俊憲稱，2020年大選，台灣人民已經再次表達拒絕大陸「侵略」的野心，但馬英九卻渾然不覺，以為習馬會還有市場，還能靠「親中」重返大位；馬英九已當過兩任台灣總統，不應該再幹涉國家大事，現在像一個放不下執念的老人，還在貪戀權力，國民黨再不管管馬英九，遲早會被馬拖累一起陪葬。