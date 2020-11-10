台灣連續第4年缺席世衛大會　中方：「一個中國」原則不可撼動

世衛大會（WHA）復會，在中國代表強烈反對下，主席最後裁定不將邀請台灣以觀察員身份參加的提案列入議程，令台灣連續第4年缺席世衛大會。 中國外交部及國台辦回應指，有關結果是充分說明「一個中國」原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終。

外交部表示，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，疫情發生以來，多次、及時向台灣通報疫情防控最新消息，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。此外，台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，與世衛和各國的資訊交流暢通、機制完善。

台灣連續第4年缺席世衛大會。（資料圖片）

外交部並批評，在新冠肺炎疫情全球持續蔓延的背景下，聚焦國際抗疫合作是廣大成員國對世衛大會的共同期待，「民進黨當局和個別國家逆歷史潮流而動，違反聯大2758號決議和世衛大會25.1號決議，執意搞涉台提案，充分暴露了其干擾大會進程、破壞國際抗疫合作的政治目的。」世衛大會連續多年拒絕涉台提案，充分體現「一個中國原則」是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰，「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。」

國台辦亦指，世界上只有「一個中國」，台灣是中國的一部分，中國對台灣參與世衛活動問題的立場是一貫、明確，即必須按照「一個中國」原則處理。世衛大會決定不將邀請台灣的提案列入議程，充分說明「一個中國」原則是國際社會普遍共識和國際准則，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」不得人心，必然失敗。

（綜合報道）