世衛復會台灣仍未受邀　台外交部：高度遺憾強烈不滿

今年的世界衛生大會（WHA）周一（9日）起一連6日以網上形式復會，台灣早前透過多個世衛成員國發聲，希望憑藉防疫成績參與大會。不過，台灣外交部周日（8日）晚發布聲明稱，仍未接到參會邀請。 台外交部稱，對於大陸阻撓台灣參與世衛，以及世衛持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，表示高度遺憾及強烈不滿。

台灣外交部指出，世衛宣稱全球應攜手共同防疫，不會遺漏任何人，卻基於政治考量一再拒邀台灣參與世衛，此舉不僅是漠視台灣人民的健康權，對於世衛憲章的「全民均健」（health for all）目標，無疑是一大諷刺。

台灣尋求參與世衛大會，卻連年闖關失敗。（資料圖片）

台外交部表示，台灣努力爭取參與世衛的過程中，國際社會的聲援愈來愈大，包括美國再發聲明敦促世衛秘書長邀請台灣出席世衛大會，並鼓勵世衛擴大與台灣有意義合作。此外，歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門，相繼公開表達對台灣的支持；各國媒體及國際醫衛非牟利組織等亦大力聲援，顯示台灣參與世衛是攸關全球公衛健康的重要議題，並廣獲國際社會的支持。

台外交部指，世衛復會期間將規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同交流，以具體行動落實台灣對全球醫衛作出具體貢獻的承諾，並與台灣衛福部持續積極爭取完整參與世衛所有會議、機制及活動。

台灣自2009年起在大陸諒解下，以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、觀察員身分、部長名銜受邀參與世衛大會。惟蔡英文2016年就任總統後，因不承認「九二共識」，台灣失去世衛觀察員身份，並自2017年起不再獲邀參與大會，至今已第4年。

（中央社）