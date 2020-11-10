馬化騰退出財付通法定代表人職務　由騰訊副總裁林海峰接任

據網站天眼查顯示，由騰訊公司創辦的第三方在線支付平台「財付通」發生工商變更，騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰退出財付通支付科技有限公司法定代表人一職，改由騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人林海峰接任。

騰訊公司向內媒回應表示，今次變更是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，此前已向主管部門提交變更申請並於10月獲央行批准。而雖然退出了法定代表人職務，但馬化騰仍會是財付通的實控人，據股權穿透顯示，財付通大股東為深圳市騰訊計算機系統有限公司，持股95%，實際控制人為馬化騰，受益股份達54.29%。

林海峰接任財付通支付科技有限公司法定代表人一職。（網上圖片）

至於接任的林海峰曾在微軟和諾基亞任職多年，並於2010年加入騰訊，擁有豐富的財務、戰略、投資、運營等領域的管理經驗。他去年6月晉升為副總裁，全面負責騰訊金融科技業務（FiT線）的管理與發展。

資料顯示，成立於2006年的財付通是中國最早的領先支付平台，也首批獲中國人民銀行《支付業務許可證》的專業第三方支付大型企業，其實繳資本10億元人民幣，用戶數超過2億，經營範圍包括電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發、計算機技術服務等。2013年8月5日，財付通聯合微信發布了微信支付。

（中國基金報）