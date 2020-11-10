華為擬1000億元出售榮耀手機業務　傳下月發布鴻蒙手機版明年採用

內地傳媒引述知情人士透露，華為計劃將旗下品牌「榮耀」的手機業務整體打包出售，交易價格高達1000億元人民幣，收購方由多間公司組成，各方股份相對平均，其中以在香港上市的神州數碼持股量最高。 另一方面，有消息稱華為的「鴻蒙2.0」手機版的進展良好，預計在下月如期發布，明年起華為手機將全面升級支援。

榮耀（Honor）是華為在2013年推出的手機品牌。（IT之家）

據介紹，榮耀（Honor）是華為在2013年推出的手機品牌，其在今年4月脫離華為體系，成為一間獨立實體公司。報道稱，有知情人士透露，華為出售榮耀的價格是根據去年榮耀高達60億元利潤、16倍PE（市盈率）來制定，約為1000億人民幣，收購方包括神州數碼、TCL等公司，並有三間國資機構。

報道提到，榮耀將迎來一次大規模人員架構調整，8000名員工將從華為阪田總部搬出，前往位於深圳梅林的辦公場地。同時，待榮耀獨立融資後，華為將有多名高層加入榮耀擔任核心高管，其中包括有華為消費者業務COO（首席運營官）萬飆。有多位華為員工在受訪時亦承認，近期已經收到調任通知，有些更是整個團隊都被調走，「榮耀之前自己的研發、供應鏈都是依托華為的，獨立之後就需要華為的人過去支持業務。」

華為據報會以1000億元榮耀的手機業務整體打包出售。（IT之家）

至於鴻蒙系統方面，微博大V「長安數碼君」引述華為消費者業務軟件部總裁王成錄的消息爆料，稱「鴻蒙2.0」手機版已經暫定在12月18日開放Beta測試版本，明年1月至2月就會向部分手機用戶提供升級渠道，之後會進行數個月的驗證，然後再全面開放升級。消息稱，目前市面上90%以上的華為手機，屆時都會升級採用鴻蒙系統。

「鴻蒙2.0」手機版暫定在12月18日開放Beta測試版本，並於明年全面開放升級。（資料圖片）

報道稱，華為是全球第二大手機生產商，以保守估算華為手機全球保有量約有5億部計算，如果有一半以上華為手機升級採用鴻蒙系統，鴻蒙系統的用戶量將達到2.5億，鴻蒙系統就會一躍成為排名全球第三大手機操作系統。

（綜合報道）