路透社：華為計劃以1000億人民幣出售榮耀手機業務

路透社11月10日引述知情人士報道，中國電訊設備製造商華為計劃以1000億人民幣價格，出售智能手機品牌榮耀（Honor）部門予由神州數碼（Digital China）及深圳市政府牽頭的一個財團。

報道指出，華為出台銷售榮耀品牌部門的計劃出台之際，美國正限制向華為供貨。知情人士說，作為世界第二大智能手機製造商的華為將專注於高端手機和面向企業的業務。

美國對華為的制裁力度不減，華為面臨的挑戰也與日俱增。（新華社）

其中一位知情人士說，華為出售榮耀的計劃還表明，在美國政府換屆後，美國對華為構成安全風險的看法不會迅速改變。

知情人士說，這筆全現金出售將包括幾乎所有資產，包括榮耀品牌、研發能力和供應鏈管理。其中一位知情人士說，華為最早可能在11月15日宣布這一消息。

路透社11月9日報道稱，美國當選總統拜登2021年1月入主白宮後，很可能會繼續執行特朗普（Donald Trump）政府對華為等中國科技巨頭的嚴厲政策，分析人士表示，拜登將對中國科技企業構成的威脅採取更為慎重的態度，但不太可能取消特朗普的措施，即便拜登在召集盟友試圖迫使中國「遵守國際規則」。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員（Martin Chorzempa）認為，拜登如果對特朗普政府對中國科技企業已經採取的行動進行任何倒退，將在國會面臨很大的阻力。